Тупицкий обратился в полицию из-за недопуска в КСУ

19 января в Конституционном Суде заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают главу суда Александра Тупицкого на рабочее место. Из-за этого Тупицкий обратился в полицию.

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий написал заявление в полицию из-за недопуска его в здание КСУ. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

По его словам "неизвестные лица" не дают ему попасть на рабочее место, аргументируя это указом президента об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда.

"Кроме должности судьи, я занимаю должность председателя суда. Таким образом, я являюсь распорядителем финансов, только я могу делать подписи, печать в сейфе находится. То есть это приводит к блокированию всего органа. Сегодня состоялся фактически захват Конституционного Суда", – сказал журналистам Тупицкий перед тем, как написал заявление в полицию.

Тупицкий призвал правоохранителей выяснить, кто именно и на каких законных основаниях препятствует его работе. Полиция, прибывшая на вызов, согласилась зафиксировать заявление Тупицкого.

19 января в КСУ заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание КСУ. В КСУ отмечали, что, хоть Тупицкий и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, он должен выполнять руководство судом.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте.

Журналисты программы Схемы (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами "Зуевского энергомеханического завода". Ранее журналисты сообщали, что Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого с должности судьи КСУ. В ответ на это суд заявил, что не будет отстранять Тупицкого, так как указ Зеленского не соответствует Конституции.

19 января в ГБР заявили, что сообщили Тупицкому о подозрении, хоть тот и прикидывается, что не получил сообщение.