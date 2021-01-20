"Я принял на себя суровые битвы, самые трудные бои, самые сложные решения". Трамп записал прощальное обращение к американцам

45-й президент США Дональд Трамп в прощальной речи перечислил свои достижения во время нахождения на посту, которыми он гордится. Видеообращение Трампа опубликовала пресс-служба Белого дома в YouTube.
"Four years ago, we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens.— The White House (@WhiteHouse) January 19, 2021
We did what we came here to do—and so much more."
President Trump's Farewell Address: https://t.co/bW2jFTngy5
Трамп заявил, что его команда предприняла масштабные национальные усилия по восстановлению страны, обновлению ее духа и восстановлению верности этого правительства своим гражданам. "Мы сделали то, для чего пришли сюда, и многое другое", – заявил он.
"Я принял на себя суровые битвы, самые трудные бои, самые сложные решения, потому что именно для этого вы меня выбрали. Наш план действий был не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе нации", – считает он.
Среди наибольших достижений на посту президента США он назвал "величайшую экономику в мировой истории" и мирные соглашения на Ближнем Востоке. "Мы возродили наши союзы и сплотили народы мира, чтобы противостоять Китаю, как никогда раньше", – подчеркнул он.
"Я особенно горжусь тем, что стал первым за десятилетия президентом, который не начал новой войны", – заявил Трамп.
Он отметил, что на этой неделе пройдет инаугурация новой администрации, и как он сказал, "мы молимся за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей". Политик вновь осудил штурм Капитолия и подчеркнул, что политическое насилие нельзя терпеть.
"Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы запустили, только начинается", – завершил свою речь Трамп.
Прощальное обращение к американцам сегодня оставила и первая леди Меланья Трамп.
Конгресс США 7 января утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.
Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".
Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.
Инаугурация Байдена состоится завтра, 20 января.