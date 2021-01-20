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"Я принял на себя суровые битвы, самые трудные бои, самые сложные решения". Трамп записал прощальное обращение к американцам

Президент США Дональд Трамп в свой последний день у власти заявил, что его политическое движение "еще только начинается".

Трамп: Я горжусь тем, что не начал новой войны
Трамп: Я горжусь тем, что не начал новой войны
Фото: EPA

45-й президент США Дональд Трамп в прощальной речи перечислил свои достижения во время нахождения на посту, которыми он гордится. Видеообращение Трампа опубликовала пресс-служба Белого дома в YouTube.

Трамп заявил, что его команда предприняла масштабные национальные усилия по восстановлению страны, обновлению ее духа и восстановлению верности этого правительства своим гражданам. "Мы сделали то, для чего пришли сюда, и многое другое", – заявил он. 

"Я принял на себя суровые битвы, самые трудные бои, самые сложные решения, потому что именно для этого вы меня выбрали. Наш план действий был не о правых или левых, не о республиканцах или демократах, а о благе нации", – считает он.

Среди наибольших достижений на посту президента США он назвал "величайшую экономику в мировой истории" и мирные соглашения на Ближнем Востоке. "Мы возродили наши союзы и сплотили народы мира, чтобы противостоять Китаю, как никогда раньше", – подчеркнул он. 

"Я особенно горжусь тем, что стал первым за десятилетия президентом, который не начал новой войны", – заявил Трамп.

Он отметил, что на этой неделе пройдет инаугурация новой администрации, и как он сказал, "мы молимся за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей". Политик вновь осудил штурм Капитолия и подчеркнул, что политическое насилие нельзя терпеть. 

"Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы запустили, только начинается", – завершил свою речь Трамп. 

Прощальное обращение к американцам сегодня оставила и первая леди Меланья Трамп.

Конгресс США 7 января утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". 

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена состоится завтра, 20 января.

Теги: США, выборы, инаугурация, Дональд Трамп, выборы в США, выборы президента США 2020, обращение
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