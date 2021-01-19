ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Ярославский побывал на допросе в СБУ по делу "Мотор Січі"

Бизнесмен Александр Ярославский заявил, что собирается добиваться возможности принять участие в судьбе ПАО “Мотор Січ”, он убежден, что ситуация с китайскими инвесторами будет урегулирована в законном русле и акционеры смогут влиять на принятие управленческих решений и будут представлены в органах управления предприятием.

Александр Ярославский: Мы добьемся доступа к управлению предприятием, создадим новые рабочие места, вернем людей и зарплаты
Александр Ярославский: Мы добьемся доступа к управлению предприятием, создадим новые рабочие места, вернем людей и зарплаты
Фото: unn.com.ua

Украинский бизнесмен Александр Ярославский 19 января побывал в центральном управлении Службы безопасности Украины, куда его вызвали в качестве свидетеля по делу " отор Січ". Адвокаты сообщили, что 20 января состоится второй допрос, пишет УНН.

Ярославский сказал журналистам, что собирается добиваться возможности принять участие в судьбе ПАО "Мотор Січ", он убежден, что ситуация с китайскими инвесторами будет урегулирована в законном русле и акционеры смогут влиять на принятие управленческих решений и будут представлены в органах управления.

"Я думаю, что разблокируют. Мы добьемся доступа к управлению предприятием, создадим новые рабочие места, вернем людей и зарплаты – 30 тысяч людей: работники и их семьи остались без средств к существованию!" – сказал он.

УНН отмечает, что предприятием "Мотор Січ" сейчас управляют менеджеры бывшего акционера компании Вячеслава Богуслаева "благодаря арестам акций, недоступности реестра акций и нарушению прав акционеров на созыв общего собрания и получение дивидендов".

Ярославский заявил, что группа китайских инвесторов полностью законно купила акции Мотор Січ". Агентство подчеркивает, что с 1994 года, после корпоратизации и последующей приватизации компания не является государственной, в 2015 году Камин ее официально исключил из перечня стратегических предприятий.

"Они даже не знали, что "Мотор Січ" – не стратегическое предприятие. А когда у компании появились новые акционеры – дают поручение разобраться", – подчеркнул Ярославский.

Служба безопасности Украины вызывала Ярославского на допрос в качестве свидетеля по делу о расследовании операций купли-продажи контрольного пакета акций ПАО "Мотор Січ". УНН пишет, что повестки выписаны на четыре дня, с 19 по 22 января. Уголовное производство открыто по  ст. 14 – приготовление к уголовным преступлением, ст. 111 – государственная измена и ст. 113 – диверсия. По информации журналистов, производство касается действий бывшего владельца контрольного пакета акций ПАО "Мотор Січ" и руководителя компании Вячеслава Богуслаева. 

Ярославский – миноритарный акционер компании, он владеет акциями через входящую в группу DCH компанию МС-4 и лишен доступа к управлению предприятию, как и другие держатели небольших пакетов. Антимонопольный комитет Украины на протяжении многих месяцев не дает согласия группе китайских акционеров "Мотор Січ" на концентрацию.

"В это же время Вячеслав Богуслаев и после продажи своего контрольного пакета акций в ПАО "Мотор Сич" группе китайских инвесторов через подконтрольный ему менеджмент до сих пор сохраняет полный контроль над деятельностью ПАО "Мотор Січ", в то время как остальные акционеры отстранены от управления акционерным обществом из-за противозаконного ареста акций и запрета на выдачу реестра акционеров. Они были введены в рамках уголовного дела, которое уже на протяжении более 3,5 лет не расследуется СБУ – в нем нет подозреваемых, не проводятся следственные действия. СБУ не вызывает на допросы Богуслаева, с деятельностью которого связаны выдвинутые обвинения, а сам Богуслаев игнорирует вызовы в суд для дачи свидетельских показаний", – сказано в сообщении информагентства.

Журналисты отмечают, что более 80% акционеров ПАО "Мотор Січ" поддержали проведение 31 января 2021 года внеочередного общего собрания, чтобы предотвратить его захват нелегитимным менеджментом компании и вернуть систему управления в правовое поле.

"На повестке будущего собрания акционеров – формирование нового наблюдательного совета, поскольку сроки полномочий старого его состава, отведенные уставом и законодательством, истекли. А действующий набсовет, сформированный Богуслаевым еще в 2017 году, игнорирует обращения акционеров ПАО "Мотор Січ" о созыве собрания акционеров, что расценивается как попытка рейдерского захвата компании его бывшим акционером", – отмечают авторы статьи.

В начале августа 2020 года принадлежащая Ярославскому группа DCH заявила о начале сотрудничества с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings.

В материалах, опубликованных  в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что он не давал разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо. В июле 2017 года на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины, которая начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. 

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил агентству "Укринформ", что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

АМКУ несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку "Мотор Січі". Skyrizon пытается получить такое разрешение совместно с компанией DCH Ярославского. После того, как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в "Мотор Січ".  

Против продажи ПАО "Мотор Січ" китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список "конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями". В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Теги: инвестиции, Александр Ярославский, АМКУ, Мотор Січ, акции, уголовное производство, Вячеслав Богуслаев, DCH, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона
  В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона
Уэст и Кардашян перестали посещать занятия по семейной терапии – СМИ
Уэст и Кардашян перестали посещать занятия по семейной терапии – СМИ
Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски
Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски
  "Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Брежнева рассказала, как реагирует на новости о якобы "изменах" мужа
  "Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Брежнева рассказала, как реагирует на новости о якобы "изменах" мужа
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Вдова Грачевского показала его могилу
Вдова Грачевского показала его могилу
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
"Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS