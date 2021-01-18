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СБУ вызвала на допрос бизнесмена Ярославского

По сообщениям СМИ, Служба безопасности Украины вызвала бизнесмена Александра Ярославского на допрос в качестве свидетеля по делу о расследовании операций купли-продажи контрольного пакета акций ПАО "Мотор Січ".

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Ярославский заявил, что 19 января планирует прибыть в Главное следственное управление СБУ
Ярославский заявил, что 19 января планирует прибыть в Главное следственное управление СБУ
Фото: Александр Ярославский / Facebook

Главное следственное управление Службы безопасности Украины вызвало на допрос в качестве свидетеля бизнесмена Александра Ярославского, он вместе с Skyrizon – "дочкой" китайской Beijing Xinwei Technology Group – добивается одобрения Антимонопольным комитетом Украины операции по покупке ПАО "Мотор Січ", пишет "Интерфакс-Украина".

Факт вызова Ярославского на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве №2201700000000272 от 2017 года о расследовании операций купли–продажи контрольного пакета акций ПАО "Мотор Січ" агентству подтвердили в СБУ. 

На странице Ярославского в Facebook сообщается, что 19 января он планирует прибыть в Главное следственное управление СБУ. В заявлении, опубликованном на сайте группы компаний DCH, которая объединяет активы Ярославского, бизнесмен выразил удивление перечнем статей Уголовного кодекса Украины, по которым СБУ планирует допросить его в качестве свидетеля. В частности, это ст. 14 (приготовление к уголовному преступлению), ст. 111 (государственная измена), ст. 113 (диверсия).

"В случае ПАО "Мотор Січ" намного больше могли бы рассказать те люди, которые не допускают на предприятие его акционеров и не созывают общее собрание акционеров. Те, чьи действия привели к увольнению почти 10 000 рабочих, лишив их семьи средств к существованию. А также те, кто причастен к необоснованным арестам акций, принятию неправосудных решений и саботажу выдачи разрешительной документации. Правда, полагаю, всех их имело бы смысл вызывать уже не в качестве свидетелей", – говорится в заявлении.

Ярославский выразил сожаление, что "через пять лет при новом президенте Украины, правительстве и новом депутатском корпусе Верховной Рады" снова происходит "запугивание бизнеса и давление на инвесторов".

https://www.facebook.com/aleksanderyaroslavskiy/posts/756622904945597

Александр Ярославский входит в ТОП-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. В начале августа 2020 года принадлежащая ему группа DCH заявила о начале сотрудничества с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings.

В сообщении на официальном сайте группы сказано, что "стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО "Мотор Cіч", одного из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

В материалах, опубликованных  в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что он не давал разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо. В июле 2017 года на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины, которая начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. 

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил агентству "Укринформ", что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

АМКУ несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку "Мотор Січі". Skyrizon пытается получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того, как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в "Мотор Січ".  

Против продажи ПАО "Мотор Січ" китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США ввело санкции против Skyrizon. В ответ, в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Теги: СМИ, США, СБУ, Украина, Китай, санкции, Александр Ярославский, промышленность, арест, авиация, АМКУ, диверсия, Мотор Січ, акции, расследование, допрос, власть, уголовное производство, сделка, DCH, Служба безопасности Украины, покупки, продажа, измена
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