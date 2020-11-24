АМКУ снова отклонил обращение китайских инвесторов о покупке "Мотор Січі"

Китайская компания Skyrizon и DCH Александра Ярославского заявили, что вновь обратятся в Антимонопольный комитет.

Антимонопольный комитет в третий раз вернул без рассмотрения заявку китайской Skyrizon и DCH Александра Ярославского о покупке контрольного пакета акций ПАО "Мотор Січ". Об этом сообщила пресс-служба DCH.

"Группа DCH и китайские инвесторы "Мотор Січі" в ближайшее время вновь обратятся в АМКУ за разрешением на концентрацию акций предприятия", – говорится в сообщении.

По мнению DCH, заявка была возвращена "под очередным формальным предлогом".

Также инвесторы обратились в Хозяйственный суд Киева с требованиями обязать Антимонопольный комитет рассмотреть их заявку.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн.

О том, что DCH и китайские инвесторы, представляющие Skyrizon Aircraft Holdings Limited, достигли соглашения о сотрудничестве и вместе будут развивать запорожское предприятие, стало известно 4 августа 2020 года.

Китайский инвестор 10 августа сообщил, что ожидает снятия искусственных ограничений в своей работе на территории Украины.

Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением "недружественного поведения украинской власти", имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций в "Мотор Січ". Они написали письмо в Верховную Раду, в котором просят "прекратить безосновательное давление со стороны госорганов", а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они как инвесторы намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже. Аналогичную претензию направили в Минюст.

По информации главного редактора Ukraine Business News и бывшего корреспондента The New York Times Джеймса Брука, интересы представителей КНР в инвестиционном споре будут защищать три юридические фирмы из числа самых известных в мире, сильных в вопросах международного арбитража и связанных с американским истеблишментом. В одной из них партнером является муж будущего вице-президента США Камалы Харрис. Об этом Брук писал в колонке для "НВ Бизнес".