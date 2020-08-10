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Китайский инвестор "Мотор Січі": Надеемся, что искусственные препятствия в работе компании снимут

Skyrizon Aircraft Holdings Limited, которая вместе с DCH Александра Ярославского будет развивать "Мотор Січ", пришла на украинский рынок пять лет назад и в течение этого периода выполняла свои обещания, уважая партнеров и соблюдая местное законодательство, заявили в Skyrizon.

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В Skyrizon готовы использовать все законные средства для защиты инвестиций в "Мотор Січ"
В Skyrizon готовы использовать все законные средства для защиты инвестиций в "Мотор Січ"
Фото: radiosvoboda.org

Китайский инвестор ПАО "Мотор Січ" – компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited – 10 августа сообщила, что ожидает снятия искусственных ограничений в своей работе на территории Украины. Заявление Skyrizon, подписанное главой совета директоров Skyrizon Ван Цзином, опубликовали  "Українські новини"

"С первого дня нашей заинтересованности и работы с компанией "Мотор Січ" мы предельно ясно дали понять, что являемся партнерами и стремимся сохранить "Мотор Січ" на украинской земле. Поэтому мы сразу же инвестировали в компанию немалые деньги", – сказано в сообщении. 

В компании отметили, что Skyrizon пришла на украинский рынок пять лет назад. В течение этого периода компания "выполняла свои обещания, уважая наших партнеров, соблюдая местное законодательство и следуя принципу взаимной выгоды", говорится в сообщении. 

"Нам очень жаль, что по прошествии пяти лет мы испытали только замешательство и разочарование", – заметили в Skyrizon. 

Инвестор отмечает, что в последнее время в публичном пространстве прозвучал ряд заявлений, которые вызывают опасения компании. 

"Мы очень разочарованы большинством юридических действий, предпринятых прокуратурой относительно ареста определенных акций ["Мотор Січі"]. Мы считаем, что это неверное и необоснованное суждение. Мы готовы использовать все законные средства для защиты наших инвестиций. Мы верим, что в конце концов здравый смысл, честность и справедливость восторжествуют. С точки зрения экономической логики и экономического суверенитета государства Украина, которое мы глубоко уважаем, действия отдельных представителей структур власти выглядят очень странно", – заявили в компании. 

Согласно международному праву, свобода предпринимательской деятельности может быть ограничена только правовыми нормами, отмечает инвестор.

"В случае с ОАО "Мотор Січ" были соблюдены все требования украинского законодательства как в процессе приобретения доли в 2016 году, так и в последующий период. Тем не менее мы сталкиваемся с необъяснимым сопротивлением, которое не позволяет компании достичь той высоты, на которую мы намерены ее поднять", – подчеркивается в заявлении. 

Инвестор заметил, что новый партнер Skyrizon – украинская группа DCH Александра Ярославского – будет владеть 25% акций завода. 

"Это дает им право участвовать в управлении компанией и сохранять ее украинские особенности. [...] Мы искренне верим, что при участии DCH сможем начать проект на правильной основе, и уверены, что сможем создать процветающую, прибыльную и жизнеспособную "Мотор Січ" со всей ее энергией и потенциалом", – подытожили в Skyrizon.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січ" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально. Оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.

О том, что DCH и китайские инвесторы, представляющие Skyrizon Aircraft Holdings Limited, достигли соглашения о сотрудничестве и вместе будут развивать запорожское предприятие, стало известно 4 августа. 

Теги: Украина, инвестиции, прокуратура, Мотор Січ, предприниматели, DCH
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