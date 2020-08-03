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Сын экс-владельца "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров в Италии у пьемонтских и лигурийских семей

Сын бывшего владельца компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр приобрел остров Галлинара в Италии, недалеко от побережья итальянской области Лигурия. Последние 150 лет этот остров принадлежал состоятельным владельцам промышленных предприятий Европы и банкирам.

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Богуслаев приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро
Богуслаев приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро
Фото: depositphotos.com

Сын экс-владельца компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро. Миланская газета Corriere della Sera пишет, что переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля.

Остров Галлинара расположен в 1,5 км от побережья, между городами Альбенда и Алассио. Остров Галлинара по форме напоминает черепаху. Его площадь – 11 га. Длина острова – 470 м, ширина – 450 м. Галлинара находится в 1,5 км от побережья итальянской области Лигурия. Он возвышается над уровнем моря на 87 метров. 

В средние века остров принадлежал католической церкви, последние 150 лет – состоятельным владельцам промышленных предприятий Европы и банкирам.

Александр Богуслаев приобрел его у девяти пьемонтских и лигурийских семей, владевших островом более 40 лет. Их дома на вершине острова купил Богуслаев отдельно, по данным газеты, за несколько миллионов евро.

Переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля.

Александру Богуслаеву 42 года. Он сын Вячеслава Богуслаева, руководителя одного из крупнейших в мире предприятий по производству авиационных газотурбинных двигателей – запорожского "Мотор Сич". По информации издания, Александр Богуслаев проживает в Княжестве Монако, имеет гражданство государства Гренада.  

По информации "Укринформа", в декабре 2019 года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу более 50% акций "Мотор Сич" китайской компании Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group.

По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов. "Мотор Сич" выпускает авиационные двигатели и газотурбинные установки. На сайте предприятия сообщается, что его продукция эксплуатируется на самолетах и вертолетах различного назначения более чем в 120 странах.

Теги: Италия, Мотор Січ, остров, Гренада, Вячеслав Богуслаев, Александр Богуслаев, Лигурия
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