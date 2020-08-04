Ярославский вместе с китайскими инвесторами из Skyrizon займется авиастроительным заводом "Мотор Cіч"

В DCH Александра Ярославского отметили, что компания имеет богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники Фото: epravda.com.ua

Сегодня представители группы DCH Александра Ярославского достигли договоренности о сотрудничестве с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Стороны будут вместе развивать запорожское предприятие "Мотор Січ", сообщает официальный сайт DCH.

В DCH отметили, что компания имеет богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий, что наглядно демонстрирует стабильное функционирование Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода, криворожского рудника "Сухая Балка".

"Силами DCH был построен и эффективно администрируется современный аэропорт в Харькове, в настоящее время DCH принимает участие в проекте строительства нового аэропорта в Днепре в качестве частного инвестора аэровокзального комплекса", – сказано в сообщении.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січ" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально. Оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.

Ярославский входит в топ-10 украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes-2020. Инвестиционный портфель принадлежащей ему группы DCH включает активы таких секторов, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и другие. Развитием Харьковского тракторного завода DCH Ярославского занимается с 2016 года, восстановлено тракторное производство, на базе ХТЗ создается бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", анонсирован $1 млрд инвестиций до 2033 года.

Международный аэропорт "Харьков" построен в рамках подготовки города к Евро 2012, инвестиции Ярославского как генерального инвестора и координатора составили $107,2 млн, аэропорт вошел в число наиболее динамично развивающихся аэропортов Европы. Инвестиции Ярославского в развитие горно-металлургического дивизиона DCH (Днепровский металлургический завод (Петровка), "Сухая Балка") запланированы в размере $300 млн, ведется системная модернизация производства.

Строительство нового аэропорта в Днепре реализуется в формате частно-государственного партнерства, DCH Ярославского отвечает за терминалы аэропорта, соответствующий проект уже был представлен инвестором.