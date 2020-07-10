Днепропетровская ОГА передала в аренду землю под строительство нового терминала аэропорта

Компания "НС – Днепр" получила шесть участков площадью 7,6 га под строительство терминала нового аэропорта. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

Терминал будет легким и "воздушным", с большим количеством стекла, мягким дизайном, обещает подрядчик Фото: adm.dp.gov.ua

Днепропетровская областная государственная администрация передала компании "НС – Днепр" в долгосрочную аренду на 49 лет участок земли под строительство нового терминала аэропорта, об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА 10 июля.

Речь идет о шести земельных участках площадью 7,6 га, которыми раньше распоряжалось предприятие "Днеправиа".

"НС – Днепр" – подрядчик инвестора, он будет строить терминал и сопутствующую инфраструктуру. Подписанный договор – еще и инвестиционное обязательство компании DCH трудоустроить определенное количество людей и платить налоги именно в местную общину, Новоалександровский ОТГ", – пояснил председатель ОГА Александр Бондаренко.

По условиям договора аренды подрядчик не может изменять целевое назначение земли. Это территория, которая может быть использована только для строительства, обслуживания и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, отметили в облгосадминистрации.

"Мы работаем над тем, чтобы это аэродром было лучшим в Украине. В строительстве используем современные технологии. Терминал будет легким и "воздушным", с большим количеством стекла, мягким дизайном. Комфорт нивелирует психологические переживания пассажиров перед полетом", – подчеркнул руководитель проектной группы строительства Международного аэропорта "Днепр" Владимир Васильченко.

По информации ОГА, за новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе отвечает украинская промышленно-финансовая группа DCH. Взлетно-посадочную полосу аэропорта построят за счет государства. Она будет длиной 3200 м, с современной навигационной и светосигнальной системой.

Аэропорт Днепр был открыт в 1943 году и нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. В марте 2018 года мэр Днепра Борис Филатов заявлял, что новый аэропорт в Днепре построят при поддержке бизнесмена Александра Ярославского.

Ярославский заявлял, что готов инвестировать в строительство аэровокзального комплекса, если государство профинансирует реконструкцию аэродрома. “Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата”, – обещал он. Бизнесмен прогнозировал, что строительство займет около 2,5 лет и обойдется в $70 млн.