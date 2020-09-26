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Китайские инвесторы "Мотор Січі" обратились к нардепам с просьбой о защите от госрейдерства

Китайские инвесторы акционерного общества "Мотор Січ" в течение трех лет не могут получить доступ к управлению предприятием. В связи с этим они решили обратиться к Верховной Раде.

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Инвесторы "Мотор Січі" обратились к Верховной Раде
Инвесторы "Мотор Січі" обратились к Верховной Раде
Фото: depositphotos.com

Китайские инвесторы авиастроительной компании "Мотор Січ" направили депутатам Верховной Рады письмо с просьбой прекратить госрейдерство, которое выражается в "противозаконном блокировании доступа к предприятию", а также создать временную следственную комиссию для расследования ситуации вокруг предприятия. Об этом сообщает агентство "Українські новини", ссылаясь на текст письма.

Бизнесмены из Китая просят нардепов "прекратить безосновательное давление со стороны госорганов", а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они, как инвесторы, намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже.

В письме отмечается, что акции "Мотор Січі" не принадлежат государству с 2000 года, с 2015 года "Мотор Січ" исключено из списка стратегических предприятий. В мае 2017-го тогдашний вице-премьер Степан Кубив заверил инвесторов во всесторонней поддержке Украиной их сотрудничества с компанией.

"В связи с этим китайские инвесторы с недоумением встретили известие об открытии по инициативе СБУ уголовного производства всего через два месяца после встречи с Кубивым", – отмечает агентство.

По мнению китайских бизнесменов, единственной целью активности Службы безопасности "было получение финансовых выгод определенными лицами, действующими от имени государства". "Ситуация прояснилась в конце 2017 года, когда определенные лица от имени руководства Украины в ультимативной форме сообщили нашим представителям, что мы сможем фактически вступить в свои права акционеров АО "Мотор Січ" только в том случае, если обеспечим бесплатную передачу Украине в лице концерна "Укроборонпром" 25% акций АО "Мотор Січ" и $100 млн. А аресты и запреты были наложены судом, исключительно чтобы подтвердить серьезность ультиматума и заставить нас согласиться на такие условия", – сказано в письме.

В обращении подчеркивается, что в течение трех лет китайские бизнесмены, инвестировавшие в украинскую компанию около $1 млрд, не могут получить доступ к управлению предприятием, не имеют возможности его развивать и получать дивиденды. Действия украинской власти они расценивают как госрейдерство и попытку экспроприации инвестиций, вопреки действующему между Украиной и Китаем соглашению о защите инвесторов.

"Мы просим инициировать создание следственной комиссии в ВР и таким образом защитить десятки тысяч работников "Мотор Січі" от увольнения, а также сохранить государству $3,5 млрд, которые в противном случае Украина будет обязана выплатить", – подчеркивается в письме.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, комментируя обращение китайских бизнесменов, так описал конфликт между менеджментом и инвесторами предприятия: "В 2017 году бессменный директор "Мотор Січі" Богуслаев якобы продает завод китайцам, получает от них почти $750 млн. Получив предоплату за завод, Богуслаев отдавать его не хочет, а хочет китайцев кинуть и продолжать поставки вертолетных двигателей в РФ. Чтобы сохранить завод и не отдавать его, Богуслаев идет в СБУ и за "долю малую" договаривается, чтобы Служба безопасности заблокировала сделку".

По его мнению, ситуация вокруг "Мотор Січі" – "дополнительная мотивация для президента Зеленского и Кабинета Министров, чтобы "инвестняни" таки заработали".

Теги: СБУ, Украина, Китай, Степан Кубив, Мотор Січ, Александр Дубинский
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