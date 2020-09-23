Экономист Охрименко: Украина сама себе блокирует доступ на китайский рынок

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, кейс соцсети TikTok в Америке – пример для Украины, как нужно действовать для защиты экономических интересов страны, в том числе – с заводом "Мотор Січ".

Александр Охрименко: Трамп – в первую очередь бизнесмен, и действует он как бизнесмен – в интересах американского бизнеса и американской экономики Фото: unn.com.uа

Власть в Украине в ситуации с заводом "Мотор Січ" должна брать пример с политики президента США Дональда Трампа в отношении соцсети TikTok, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии УНН.

"Если смотреть на все происходящее с позиции американского налогоплательщика – Трамп "мегамолодец": он поставил акционеров соцсети TikTok в ситуацию, чтобы ее акционерами стали американские компании Oracle и Walmart. Тем временем, у нас "соросята" пугают [президента Владимира] Зеленского мифическим трансфером стремительно теряющих актуальность технологий с "Мотор Січ" в Китай и угрозой нацбезопасности. И нате – вот уже Украина сама себе блокирует доступ на сочнейший и привлекательнейший китайский рынок", – заявил Охрименко.

Он добавил, что Украина руками своих же властей устраняет себя с рынка, в котором заинтересованы остальные игроки.

"За китайский рынок идет борьба между США, Европой и РФ: Rolls-Royce, GE, Pratt & Whitney, SAFRAN, Ростех, разные альянсы компаний включились в этот процесс и создали совместные предприятия с Аero engine corporation of Сhina или иные формы партнерства. И никого из них, кроме Украины, не беспокоят особо ни вопросы трансфера технологий, ни какие-то рассуждения о безопасности – бизнес есть бизнес", – сказал экономист.

Эксперт считает, что Трамп мыслит категориями бизнеса и конкуренции.

"Трамп – в первую очередь бизнесмен, и действует он как бизнесмен – в интересах американского бизнеса и американской экономики. Кейс соцсети TikTok – яркий тому пример: напустили тумана о безопасности, и американские компании вошли в перспективный бизнес, пока он еще не стоит столь дорого, как будет. Это отличный урок для Зе-власти!" – резюмировал Охрименко.

Издание Delo.ua писало со ссылкой на ряд мировых СМИ, что производители авиационных двигателей находятся в стадии самого глубокого за последнее десятилетие кризиса из-за пандемии коронавируса – они потеряли заказы и вынуждены увольнять персонал. К прежним объемам вернулся только китайский рынок, и эта страна осталась единственным стабильным покупателем авиационных двигателей.

Украина, отмечает издание, могла получить лучшие условия на этом рынке благодаря инвестиционной сделке между Skyrizon и АО "Мотор Січ", но заблокировала деятельность компании, так как уже около трех лет ее акции находятся под арестом, а ведущий производитель авиационных двигателей лишен возможности вести нормальную коммерческую и инвестиционную деятельность и расширять свое присутствие на внешних рынках.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січ" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально, оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.

О том, что DCH и китайские инвесторы, представляющие Skyrizon Aircraft Holdings Limited, достигли соглашения о сотрудничестве и вместе будут развивать запорожское предприятие, стало известно 4 августа 2020 года.

Китайский инвестор 10 августа сообщил, что ожидает снятия искусственных ограничений в своей работе на территории Украины.