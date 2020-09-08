Суд вызвал Богуслаева на заседание по делу об аресте акций "Мотор Січі" – адвокаты

Показания президента компании "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева в суде помогут установить влияние уголовного производства, которое расследует Служба безопасности Украины, на текущее финансовое состояние предприятия, считают адвокаты "Мотор Січі".

8 сентября Шевченковский районный суд вызвал бывшего владельца компании "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева на заседание для дачи показаний по делу об аресте акций "Мотор Січі". Об этом адвокаты компании сообщили агентству "РБК-Украина".

Адвокаты просили суд повторно вызвать в качестве свидетелей ряд должностных лиц, в частности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, главу Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую, директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, директора госпредприятия "Ивченко-Прогресс" Игоря Кравченко, а также представителей АО "Мотор Січ" – президента компании Вячеслава Богуслаева и финансового директора Виктора Лунева.

Как пишет агентство, суд удовлетворил ходатайство частично, согласившись вызвать только Богуслаева, возглавившего "Мотор Січ" в 1991 году.

Дата следующего заседания не сообщается.

Адвокаты считают, что показания Богуслаева в суде помогут установить мотивы руководства "Мотор Січі" продать акции и установить влияние уголовного производства, которое расследует Служба безопасности Украины, на текущее финансовое состояние предприятия.

Государство, арестовав акции предприятия, замораживает ситуацию в политических интересах, считают адвокаты. Они заявили о "рейдерстве на государственном уровне".

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січ" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально. Оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.