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Аналитик: Или украинская власть спасет "Мотор Січ", или предприятие прекратит существование

Допустить закрытие "Мотор Січі" Украина не может, учитывая потребность страны в ее продукции для поддержания собственной обороноспособности в условиях продолжающейся конфронтации с Россией, а также статус компании как работодателя примерно для 20 тыс. людей, заявил руководитель аналитического отдела инвестиционного банка Concorde Capital в Киеве Александр Паращий.

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Китайские инвесторы "Мотор Січ" в течение трех лет пытаются получить возможность реализовать свои права как акционеров
Китайские инвесторы "Мотор Січ" в течение трех лет пытаются получить возможность реализовать свои права как акционеров
Фото: defence-ua.com

В деле о покупке китайскими инвесторами акций АО "Мотор Січ" Украина оказалась перед сложным выбором: спасти крупное предприятие, являющееся работодателем для 20 тыс. украинцев, и поддержать собственную обороноспособность, или поддаться на давление США и бросить предприятие на произвол, что приведет к его уничтожению. Об этом в комментарии для одного из ведущих азиатских агентств деловых новостей Nikkei Asia Review заявил руководитель аналитического отдела инвестиционного банка Concorde Capital в Киеве Александр Паращий.

Китайские инвесторы "Мотор Січі", которые заявили о гарантиях инвестирования, модернизации и доступа на рынок КНР, в течение трех лет пытаются получить возможность реализовать свои права как акционеров.

"Украинские регулирующие государственные органы, лоббируемые официальными лицами США, задержали одобрение первоначальной заявки в 2017 году и возобновленную в 2019 году попытку [согласования в АМКУ сделки по покупке акций АО "Мотор Січ"] в партнерстве с государственным оборонным конгломератом "Укроборонпром", – описывает сложившуюся ситуацию Nikkei Asia Review.

Из-за открытого по инициативе СБУ уголовного дела и отсутствия разрешения АМКУ на концентрацию китайские инвесторы "Мотор Січі" направили Минюсту претензию с сообщением о начале инвестиционного спора с государством Украина. Они хотят взыскать $3,5 млрд с Украины за поведение украинской власти, которое квалифицируют как экспроприацию инвестиций. США как геополитический соперник Китая выражает неудовольствие фактом инвестиций бизнеса КНР в авиастроительное предприятие.

"Выбор нелегкий, – сказал аналитик, комментируя блокирование сделки по покупке акций АО "Мотор Січ" китайской Skyrizon. – Либо украинское правительство спасает "Мотор Січ", но рискует рассердить американцев, либо бросит "Мотор Січ" на произвол судьбы под давлением США, и рано или поздно компания просто прекратит свое существование".

Паращий считает неприемлемым второй сценарий, учитывая потребность самой Украины в продукции "Мотор Січ" для поддержания собственной обороноспособности в условиях продолжающейся конфронтации с Россией, а также статус компании как работодателя примерно для 20 тыс. людей.

Издание напоминает, что, обновляя заявку на приобретение "Мотор Січі" в августе 2019 года, китайская сторона была готова передать государственному концерну "Укроборонпром" 25% акций предприятия. Но это предложение снова не получило поддержки со стороны регулирующих органов, и компания-акционер Skyrizon сообщила, что не может передать пакет акций "Укроборонпрому", поскольку он не выполнил свою часть сделки.

"Новая заявка, представленная вместе с DCH, кажется, имеет более высокие шансы", – считают аналитики Nikkei Asia Review. – Поддержка [китайских инвесторов "Мотор Січ"] со стороны DCH Group [бизнесмена Александра] Ярославского происходит на фоне того, что "Мотор Січ" продолжает еле сводить концы с концами из-за потери продаж в Россию, которая традиционно являлась ее основным рынком".

Авторы статьи отмечают выгодную позицию Ярославского в Украине.

"Ярославский – один из самых богатых людей страны, оказался более сообразительным, чем большинство его коллег в том, что оставался в благосклонности властей даже после неоднократных драматических политических изменений", – так характеризует издание украинского бизнесмена из топ-10 рейтинга Forbes Ukraine.

Мнение аналитиков Nikkei Asia Review о том, что украинская власть выберет вариант спасения, а не уничтожения "Мотор Січи", поддерживает киевский экономист из центра финансовых исследований Growford Institute Алексей Кущ, который считает, что сейчас китайские инвесторы смогут, наконец, заняться развитием предприятия.

"Выборы в США создают очень узкое окно для реализации этой сделки, поскольку внимание администрации [президента США Дональда] Трампа в Украине ослаблено, – цитирует его издание. – "Мотор Січ" не будет приоритетом для Дональда Трампа или [его конкурента от демократов] Джо Байдена в ближайшие несколько месяцев".

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січ" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально, оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.

О том, что DCH и китайские инвесторы, представляющие Skyrizon Aircraft Holdings Limited, достигли соглашения о сотрудничестве и вместе будут развивать запорожское предприятие, стало известно 4 августа 2020 года. 

Китайский инвестор 10 августа сообщил, что ожидает снятия искусственных ограничений в своей работе на территории Украины.

Теги: Китай, Александр Ярославский, АМКУ, КНР, Мотор Січ, выборы в США, Александр Паращий, DCH
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