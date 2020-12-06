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Китайские инвесторы "Мотор Січі" начали международный арбитраж против Украины

Компания из Китая намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в ПАО "Мотор Січ" – одном из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок.

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Бизнесмены из Китая считают действия Антимонопольного комитета проявлением "недружественного поведения украинской власти"
Бизнесмены из Китая считают действия Антимонопольного комитета проявлением "недружественного поведения украинской власти"
Фото: glavcom.ua

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" начали международный арбитраж, чтобы взыскать с государства Украина $3,5 млрд за экспроприацию инвестиций в это предприятие. Об этом сообщает на своем сайте группа DCH – украинский партнер компании Skyrizon, одного из китайских акционеров "Мотор Січі".

"5 декабря 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Cіч" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина согласно соглашению между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций", – сказано в официальном заявлении.

По информации главного редактора Ukraine Business News и бывшего корреспондента The New York Times Джеймса Брука, интересы представителей КНР в инвестиционном споре с Украиной будут защищать три юридические фирмы из числа самых известных в мире, сильные в вопросах международного арбитража и связанные с американским истеблишментом. В одной из них партнером является муж будущего вице-президента США Камалы Харрис. Об этом Брук писал в колонке для "НВ Бизнес".

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січі" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне 2020 года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже не актуально, оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.

В ноябре Антимонопольный комитет в третий раз вернул без рассмотрения заявку китайской Skyrizon и DCH о покупке контрольного пакета акций ПАО "Мотор Січ".

Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением "недружественного поведения украинской власти", имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций у "Мотор Січі". В сентябре 2020 года они написали письмо в Верховную Раду, в котором просили "прекратить безосновательное давление со стороны госорганов", а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они, как инвесторы, намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже.

Основатель и президент DCH Александр Ярославский в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце ноября заявлял, что до начала рассмотрения инвестиционного спора по ПАО "Мотор Січ" остаются считанные дни и у государства еще есть шанс предотвратить арбитраж и потерю бюджетных денег.

Китайские инвесторы также уведомили Министерство юстиции Украины о возможности подачи иска в международные арбитражные инстанции о взыскании с Украины $3,5 млрд убытков, нанесенных блокированием законных деловых сделок между частными хозяйствующими субъектами Украины и Китая, писало издание Hubs.

Теги: инвестиции, Министерство юстиции, авиация, АМКУ, Антимонопольный комитет, Мотор Січ, суды, убытки, компенсация
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