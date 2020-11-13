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Менеджеры Богуслаева остановили работу "Мотор Січ" и начали сокращения сотрудников из-за отсутствия заказов – СМИ

Портал "Запорожские вести" сообщил, что руководство предприятия объясняет решение остановить производство эпидемиологической ситуацией. "Українські новини" пишут, что сейчас "Мотор Січчю" фактически управляет почетный президент Вячеслав Богуслаев, хотя такой должности в штатном расписании нет.

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По данным журналистов, остановка производства и сокращение персонала связаны со сложным экономическим положением предприятия
По данным журналистов, остановка производства и сокращение персонала связаны со сложным экономическим положением предприятия
Фото: avianews.com

Из-за карантина работа предприятия "Мотор Січ" прекращается, а сотрудники отправляются "в простой", пишет 12 ноября портал "Запорожские вести" со ссылкой на работников предприятия, которые ознакомились с приказом руководства. Оно объясняет свое решение эпидемиологической ситуацией.

Агентство "Українські новини" отмечает, что сейчас фактически компанией "Мотор Січ" руководит почетный президент Вячеслав Богуслаев, хотя такой должности в штатном расписании нет.

"Он с 90-х годов управлял предприятием, а после приватизации и до продажи контрольного пакета китайским инвесторам в 2016 году был его собственником. ПАО "Мотор Січ" до сих пор официально руководят топ-менеджеры, которые были назначены в конце 2015 года Богуслаевым перед заключением сделки с китайцами. Поскольку акции ПАО "Мотор Січ" арестованы судом по политически мотивированному уголовному расследованию, предприятие три года не проводит собрания акционеров, а это, в свою очередь, не позволяет владельцам акций назначить новый менеджмент и переизбрать органы управления АО", – сказано в сообщении информационного агентства.

По данным журналистов, остановка производства и сокращение персонала связаны со сложным экономическим положением предприятия.

"Российский рынок утрачен с 2014 года, а поставки в достаточном объеме на рынок КНР невозможны из-за того, что украинская власть с 2017 года блокирует китайским акционерам доступ к предприятию, 2019 год завершен с чистым убытком 532,72 млн грн, перед этим первое полугодие 2019 года – "минус" 426 млн грн, первый квартал 2020 года – "Мотор Січ" отчитывается о чистом убытке в размере 219 млн грн. Из-за ухудшения ситуации завод только за два последних года покинули свыше 4,5 тысячи сотрудников, а в целом за время нестабильности было потеряно порядка 8 тыс. сотрудников. Суды рассматривают дела о растратах и хищениях руководителей АО "Мотор Січ" на сумму около 0,5 млрд грн. Недавно правоохранители раскрыли кражу с завода авиационного двигателя, который один из руководителей предприятия пытался сбыть у себя в гараже", – отмечают "Українські новини".

Агентство напоминает, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Вячеслав Богуслаев получил от китайцев около миллиарда долларов, а арест акций позволяет ему и подконтрольному ему менеджменту предприятия "до сих пор осуществлять фактический контроль над предприятием и до сих пор бесконтрольно грабить "Мотор Січ". Политик утверждает, что схему Богуслаев реализовал совместно с пятым президентом Петром Порошенко и экс-руководителем СБУ Василием Грицаком.

В сентябре 2020 года китайские инвесторы уведомили Министерство юстиции Украины о возможности подачи иска в международные арбитражные инстанции о взыскании с Украины 3,5 млрд долларов убытков, нанесенных блокированием законных сделок между частными хозяйствующими субъектами Украины и Китая, писало издание Hubs.

Теги: эпидемия, Мотор Січ, убытки, Вячеслав Богуслаев
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