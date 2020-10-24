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Украина и Зеленский сознательно или по неведению подсунули Эрдогану "лыжного инструктора" – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Анкару дал президенту Турции Реджепу Эрдогану гарантии, которых не сможет выполнить, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Охрименко назвал Богуслаева "лыжным инструктором"
Охрименко назвал Богуслаева "лыжным инструктором"
Фото: Александр Охрименко / Facebook

Соглашения о двухстороннем сотрудничестве между Украиной и Турцией, заключенные во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Анкару, "могут быть сорваны в обозримой перспективе". Такое мнение в комментарии "Українським новинам" высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Он уточнил, что речь идет о военно-техническом сотрудничестве и совместной деятельности в сфере авиационного двигателестроения.

"Зеленского откровенно подставляют: он дает личные гарантии сотрудничества президенту Турции [Реджепу Эрдогану], которых не сможет выполнить. Технологии и патенты в сфере авиационного двигателестроения принадлежат государственному конструкторскому бюро "Ивченко-Прогресс", но КБ не располагает производственными мощностями. Производством на основе его технологических решений и патентов в Украине занимается лишь ПАО "Мотор Січ", – напомнил Охрименко.

Эксперт добавил, что из-за судебных разбирательств с китайскими инвесторами "компания на протяжении многих лет не проводит собрания акционеров, что означает полное отсутствие легитимных органов управления".

"Истекли отведенные законом и уставом сроки полномочий совета директоров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии... Соответственно, непонятен и статус экс-владельца завода Вячеслава Богуслаева. Он уже более четырех лет не является акционером компании и не имеет полномочий, сохраняя статус "президента" и "генерального конструктора" лишь благодаря недоразумению с арестом акций и невозможностью созвать собрание акционеров. Это значит, что Украина и ее президент сознательно или по неведению подсовывают Эрдогану "лыжного инструктора" и проблемное предприятие со спорной собственностью", – считает Охрименко.

Он добавил, что присутствие Богуслаева в украинской делегации – "большой вопрос". По его мнению, все договоренности в сфере авиационного двигателестроения между Киевом и Анкарой "могут оказаться пустышками, потому что такие соглашения в сфере производственной кооперации и поставок должны согласовать легитимные органы управления "Мотор Січі", которых сегодня просто нет".

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січі" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально, оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.

Сейчас повторная заявка от китайской компании Skyrizon и группы DCH на выдачу разрешения на концентрацию акций ПАО "Мотор Січ" находится на рассмотрении Антимонопольного комитета Украины. Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением "недружественного поведения украинской власти", имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций у "Мотор Січі". Они написали письмо в Верховную Раду, в котором просят "прекратить безосновательное давление со стороны госорганов", а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они, как инвесторы, намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже. Аналогичную претензию направили в Минюст.

Теги: Украина, Турция, Укроборонпром, авиация, АМКУ, Мотор Січ, Анкара, Александр Охрименко, Вячеслав Богуслаев, DCH
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