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Экономист Охрименко: Украинская власть пока не сделала ничего, чтобы избежать международного арбитражного суда по "Мотор Січі"

В случае проигрыша в суде Украина будет вынуждена запалить китайским инвесторам АО "Мотор Січ" $3,5 млрд штрафа, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Александр Охрименко: Участие американских юристов начисто развеивает мифы о том, что все в США яростно противятся китайским инвестициям в "Мотор Січ"
Александр Охрименко: Участие американских юристов начисто развеивает мифы о том, что все в США яростно противятся китайским инвестициям в "Мотор Січ"
Фото: zik.ua

Власть в Украине за полтора года ничего не сделала для предотвращения процесса в международном арбитраже по делу АО "Мотор Січ" и может в итоге заплатить китайским инвесторам $3,5 млрд штрафа, заявил в комментарии "РБК-Украина" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Удивительно, но украинская власть пока не сделала совершенно ничего, чтобы избежать международного арбитражного суда по "Мотор Січі". Китайские инвесторы предложили доарбитражное урегулирование еще 4 августа, подав претензию в Минюст, но обсуждение проблемы по существу так и не начато! Ни ОП, ни Кабмин, ни СНБО, ни СБУ, ни АМКУ, никто из профильных министерств не удосужился заняться вопросом, который может обойтись украинским налогоплательщикам в $3,5 млрд, – подчеркнул он. – Раз рабочая группа не создана, переговорный процесс не сдвинулся с места. И впереди все отчетливее маячит судебный процесс, который обойдется Украине в $3,5 млрд и нанесет практически некомпенсируемый ущерб остаткам нашего инвестиционного имиджа".

Он сообщил, что интересы "Мотор Січі" в международном арбитраже будет представлять одна из самых крупных и респектабельных юридических фирм США.

"Это еще больше повышает шансы китайских инвесторов на победу в суде и делает практически неотвратимой уплату многомиллиардного штрафа, если дело дойдет до международного арбитража. При этом участие американских юристов начисто развеивает мифы о том, что все в США яростно противятся китайским инвестициям в "Мотор Січ". Американцы прагматичны во всем, и нам надо брать с них пример", – считает экономист.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січ" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально, оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.

О том, что DCH и китайские инвесторы, представляющие Skyrizon Aircraft Holdings Limited, достигли соглашения о сотрудничестве и вместе будут развивать запорожское предприятие, стало известно 4 августа 2020 года. 

Китайский инвестор 10 августа сообщил, что ожидает снятия искусственных ограничений в своей работе на территории Украины.

Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением "недружественного поведения украинской власти", имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций в "Мотор Січ". Они написали письмо в Верховную Раду, в котором просят "прекратить безосновательное давление со стороны госорганов", а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они как инвесторы намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже. Аналогичную претензию направили в Минюст.

Теги: СБУ, Китай, инвестиции, СНБО, бизнес, авиация, АМКУ, штраф, Мотор Січ, Минюст, Александр Охрименко, DCH
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