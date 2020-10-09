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ПОЛИТИКА

Чиновников АМКУ могут привлечь к уголовной ответственности за срыв сделки с инвесторами "Мотор Січі" – экономист Охрименко

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не исключает введения международных персональных санкций против должностных лиц Антимонопольного комитета Украины, которые "под различными предлогами затягивают реализацию законных прав" инвесторов на активы ПАО "Мотор Січ".

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Охрименко: Начнут искать и назначать виноватых, и ответить придется неизбежно
Охрименко: Начнут искать и назначать виноватых, и ответить придется неизбежно
Фото: unn.com.uа

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что чиновники Антимонопольного комитета Украины превысили установленный законодательством срок рассмотрения повторной заявки китайской компании Skyrizon и группы DCH на выдачу разрешения на концентрацию акций публичного акционерного общества "Мотор Січ". Об этом пишут "Українські новини"

Агентство отмечает, что первую такую заявку Skyrizon подала в 2017 году, но обращения "раз за разом отклоняют без каких-либо объяснений". Заявку DCH вернули без рассмотрения под предлогом несоблюдения технических процедурных моментов, отмечают журналисты. 

Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением "недружественного поведения украинской власти", имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций в "Мотор Січ". Они написали письмо в Верховную Раду, в котором просят "прекратить безосновательное давление со стороны госорганов", а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они как инвесторы намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже. Аналогичную претензию направили в Минюст, пишут "Українські новини".

"Это позорное пятно на репутации Украины в среде международного инвестиционного сообщества, которому президент Украины Владимир Зеленский дал личные гарантии всесторонней поддержки инвестиционной деятельности. Украинское антимонопольное законодательство неоднозначно, может по-разному трактоваться и оставляет пространство для юридической казуистики. И АМКУ явно этим злоупотребляет. Вместо того, чтобы выполнять свои основные функции, чиновники маневрируют: тянут время, возвращают документы, придираются по мелочам. Тем самым пытаясь уйти от ответственности за свои решения", – заявил Охрименко. 

Он считает, что должностным лицам АМКУ, которые "сегодня под различными предлогами затягивают реализацию законных прав инвесторов на активы ПАО "Мотор Січ", уголовной ответственности не избежать". 

"Начнут искать и назначать виноватых, и ответить придется неизбежно. И если бывшему руководителю АМКУ Юрию Терентьеву удалось вовремя оказаться уволенным, то Ольге Пищанской увильнуть от ответственности не удастся, потому что именно под ее руководством АМКУ довел страну до штрафа в $3,5 млрд", – заявил Охрименко. 

Он не исключил, что чиновникам АМКУ, кроме уголовной ответственности, могут грозить и "международные персональные санкции". 

"Даже добросовестные рядовые сотрудники АМКУ, на которых давят и которых без их личной выгоды втягивают в политические вопросы, окажутся вынуждены нести ответственность за чужие дела", – резюмировал эксперт.

Теги: инвестиции, санкции, АМКУ, Мотор Січ, антимонопольное законодательство, Александр Охрименко, DCH
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