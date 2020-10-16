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Украина и Турция подписали рамочное военное соглашение и ряд других двухсторонних документов

Подписание рамочного военного соглашения и меморандума между министерствами обороны Украины и Турции открывает новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества двух стран, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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Документы подписывали украинские и турецкие чиновники
Документы подписывали украинские и турецкие чиновники
Фото: president.gov.ua

Сегодня в Стамбуле по результатам встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана был подписан ряд документов, в том числе рамочное военное соглашение между правительствами двух стран. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

От Украины соглашение подписал министр обороны Андрей Таран, от Турции – министр национальной обороны Хулуси Акар. 

"Соглашение заключается с целью создания правовых основ для расширения и углубления действующего украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также определяет порядок такого сотрудничества. Документ, в частности, определяет направления сотрудничества, принципы сотрудничества, режим безопасности классифицированной информации, порядок обмена разведывательной информацией, правовое регулирование деятельности специалистов, командированных каждой из сторон, возмещения возможных убытков, порядок разрешения споров и тому подобное", – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подписали меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турции о проектах в области оборонно-промышленных проектов.

"Меморандум отмечает стремление Украины и Турции развивать свои оборонно-промышленные программы и укреплять оборонительные способности, а также установить взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга. В документе определяются намерения сторон начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотников и всех видов турбинных двигателей", – отмечает пресс-служба президента.

Зеленский сказал, что подписание рамочного военного соглашения и меморандума между министерствами обороны двух стран открывает новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны также подписали протокол по итогам 12-го заседания межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Свои подписи под документом поставили министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы имеем общую точку зрения и о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, в частности безопасности на Черном море, и о реализации евроатлантического курса Украины", – сказал Зеленский после подписания двухсторонних документов.

16 октября Зеленский прилетел в Турцию с рабочим визитом. По результатам встречи он и президент Турции сделали совместное заявление – в том числе договорились координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в аннексированном Крыму и для освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины, а также договорились о взаимодействии в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Теги: Украина, Турция, Владимир Зеленский, Андрей Таран, Игорь Петрашко
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