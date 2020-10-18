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Украино-турецкие авиастроительные проекты могут повторить судьбу украино-китайских — эксперт предупредил Турцию о рисках

Член правления украино-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко посоветовал турецким партнерам Украины занимать очередь в международный арбитраж за китайскими инвесторами "Мотор Січі".

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"Мотор Січ" один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок
"Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок
Фото: motorsich.com

Турецким властям и бизнесу целесообразно очень осторожно относиться к обещаниям руководства Украины о взаимодействии и совместных разработках в авиастроительной отрасли, заявил член правления украино-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко. Так он прокомментировал агентству УНИАН новости о результатах визита украинской делегации в Турцию для переговоров, в частности, о военно-техническом сотрудничестве.

"Наверное, уже все забыли историю 2017 года, уверен, было бы не лишним напомнить ее туркам. Тогдашний первый вице-премьер Степан Кубив помпезно открывает завод для совместного производства авиационных двигателей ПАО "Мотор Січ" и китайскими инвесторами предприятия в КНР. Вcе слышали бравурные заявления о сотрудничестве, о будущем совместном производстве и сервисном обслуживании авиационных двигателей. Кубив уверял китайскую сторону в незыблемой надежности Украины как партнера в этом проекте. Но через несколько месяцев ситуация кардинально поменялась: акции "Мотор Січ" арестованы, три года подряд акционеры компании топчутся под воротами. А сейчас китайские инвесторы проходят круги ада по украинской системе правосудия, пытаясь защитить свои интересы и миллиардные в долларовом исчислении инвестиции. А Украине "светит" иск в международном арбитраже о компенсации потерь китайских инвесторов в размере $3,5 млрд", – напомнил эксперт.

Он отметил, что украино-китайский проект по "Мотор Січі" тоже имел поддержку украинских властей на высшем уровне и публично был обозначен как один из приоритетных для украинской власти, но сейчас предприятие на грани банкротства.

"Таков бесславный итог некогда перспективного международного проекта: Украина теряет производителя и технологии, зарубежные инвесторы – свои вложенные миллиарды. Такова цена заявлений и обещаний украинской власти, какие бы имена ни носили ее действующие представители. Может сложиться так, что туркам придется становиться в очередь за китайцами в международном арбитраже, а потом многие годы ждать компенсации своих потерь, потому что Украина – не такая богатая страна", – подытожил Пилипенко.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січ" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально, оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.

О том, что украинская DCH и китайские инвесторы, представляющие Skyrizon Aircraft Holdings Limited, достигли соглашения о сотрудничестве и вместе будут развивать запорожское предприятие, стало известно 4 августа 2020 года. 

Китайский инвестор 10 августа сообщил, что ожидает снятия искусственных ограничений в своей работе на территории Украины.

Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением "недружественного поведения украинской власти", имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций в "Мотор Січ". Они написали письмо в Верховную Раду, в котором просят "прекратить безосновательное давление со стороны госорганов", а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они как инвесторы намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже. Аналогичную претензию направили в Минюст.

Теги: Китай, Степан Кубив, инвестиции, КНР, Мотор Січ, DCH, сотрудничество
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