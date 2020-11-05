Экс-руководитель ГП "Антонов": Украина самостоятельно не способна на прорыв в авиастроении

Украинской авиационной отрасли требуется инвестор, способный вложить сотни миллионов долларов на долгие годы, считает экс-руководитель ГП "Антонов" Александр Донец.

Для развития авиационной отрасли Украине потребуются инвестиции на сотни миллионов долларов и мощное серийное производство для постоянного совершенствования технологий, но пока Украинское государство в этой сфере "пытается строить потемкинские деревни". Так в интервью KP.UA охарактеризовал состояние отечественного авиастроения экс-руководитель государственного предприятия "Антонов" Александр Донец, который работает в авиационной промышленности и сфере инженерных разработок для авиации больше 30 лет.

"В самолетостроении и двигателестроении Украина самостоятельно "прорыва" не сделает. Авиа- и двигателестроение – одни из самых финансовоемких отраслей, не говоря уже о ракетостроении. Это очень дорогое, но очень престижное удовольствие. Нам нужен реально крупный инвестор, который бы смог вложить в отрасль даже не десятки, а сотни миллионов долларов на длительный период", – рассказал Донец.

По его словам, без больших объемов серийного производства авиационных двигателей и самолетов Украине не следует рассчитывать на сохранение членства в глобальном элитном клубе авиационных держав. Без масштабных инвестиций и "серии" Украина лишь будет терять свои технологические преимущества и конкурентные позиции. Даже усилий одной компании для этого слишком мало, отметил эксперт и в качестве примера привел историю компании "Мотор Січ", которая не может удержать рыночные позиции без поддержки инвесторов.

"Реалии таковы, что самый востребованный рынок продукции "Мотор Січ" – это страны СНГ (Россия – прежде всего), возможно, Китай. А полноценно серийный выпуск двигателей возможен при серийно выпускаемом самолете. – говорит о печальном положении предприятия Донец. – В лучшие времена выпускался самолет Ан-140 и двигатели ТВ-3-117, которые производились серийно и были востребованы. Ан-148 с двигателем Д-436 до остановки сборки на ВАСО (Воронеж) и небольшой партии на КИАПО – были тоже серийными и востребованными. Но, увы, сборка остановилась и все замерло… Что же касается новых разработок и выхода на международные рынки, "Мотор Січ", конечно же, нужны серьезные лоббисты, инвесторы, заказчики, которые будут заинтересованы в новых моторах. Попытки руководства "Мотор Січ" самостоятельно найти применение своим моторам пока не увенчались успехом", – говорит экс-руководитель ГП "Антонов".

Он считает, что Украина сейчас не способна к прорыву в этой отрасли.

"Я не верю в резкий технологический прорыв у [украинских] моторостроителей, в то, что в ближайшее время появится что-то эксклюзивное и уникальное. Для этого нужна не только разработка, новые системы проектирования, промышленная база, но и дорогие материалы: металлокерамика, новые жаропрочные, легкосплавные с уникальными характеристиками сплавы. Делиться подобными вещами с нами особо не торопятся. Самые мощные компании конкурируют между собой и все вышеперечисленное они хранят за семью замками, – сказал Донец. – Чтобы Украине оставаться в обойме авиа- и двигателестроения, нужна государственная воля и огромные инвестиционные вливания. Но, прежде всего, Украине нужно перестать рисовать потемкинские деревни и определиться, нужны ли нам, в принципе, высокотехнологичные отрасли самолето- и двигателестроения", – подытожил экс-руководитель авиастроительного предприятия.