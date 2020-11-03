Украине нужно урегулировать ситуацию вокруг "Мотор Січ" и зарабатывать деньги, а не клянчить кредитную мелочь – экономист

"Мотор Січ" может зарабатывать в Китае, и правительству Украины тогда не придется наращивать долги, заявил директор Института развития экономики Александр Гончаров.

Гончаров: С КНР наши власти побили горшки по всем направлениям сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов Скриншот: 112.ua

Правительство Дениса Шмыгаля "клянчит мелочь" в кредит у западных партнеров, хотя имеет возможность зарабатывать миллиарды на сотрудничестве с Китаем. Для этого нужно урегулировать конфликт с китайскими инвесторами "Мотор Січ", которые вложили в украинское предприятие около миллиарда долларов и готовы обеспечить компанию заказами. Об этом заявил в Facebook директор Института развития экономики Александр Гончаров.

Так он прокомментировал просьбу украинского правительства к Европейскому инвестиционному банку о предоставлении Украине 25 млн евро на помощь малым и средним предприятиям. О планах попросить эти деньги писал в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По информации Гончарова, соответствующее обращение за подписью министра финансов Сергея Марченко одобрено на заседании правительства.

"С КНР наши власти побили горшки по всем направлениям сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов, – отмечает Гончаров. – Дошло до того, что Китай уже намерен с помощью международного арбитража взыскать с Украины 3,5 млрд долларов США из-за ПАО "Мотор Січ" (дедлайн до 10 ноября этого 2020 года)".

Он напомнил, что Китай – крупнейшая экономика мира и сотрудничать с ним выгодно.

"Деньги надо зарабатывать там, где их много. Однако украинская власть постоянно сходит с шоссе, чтобы собирать небольшие грибы в свои личные корзинки, и не торопится в грибные места. Судите сами, вот статистика по объемам денежной массы в странах мира: 1. Китай – $25 трлн; 2. США – $14 трлн; 3. Германия – $3,3 трлн", – перечислил экономист.

Гончаров отметил, что, привлекая в оборонную промышленность и авиационное двигателестроение партнера в лице Турции, Украина снова умышленно создает потенциальный конфликт, на этот раз с ЕС.

"Ну а зачем надо было торопиться заключать Украине договорные отношения с Турцией как стратегическим партнером? Это что, в пику Германии и Франции? Особенно в контексте последних трагических событий, тем более – в Берлине осудили нападки [президента Турции Реджепа] Эрдогана на [президента Франции Эммануэля] Макрона", – анализирует экономист.

Он добавил, что США Украина вряд ли может рассматривать как надежного и понятного партнера – у них "все слишком запутанно и неопределенно".

"И что в итоге имеем? Кабмин Шмыгаля на заседании принял очередное решение обратиться в Европейский инвестиционный банк с просьбой получить кредит в размере 25 млн евро для помощи малым и средним предприятиям в борьбе с COVID-19. Теперь это уже норма, клянчить мелочь?" – написал эксперт.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січі" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже не актуально, оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.

Сейчас повторная заявка от китайской компании Skyrizon и группы DCH на выдачу разрешения на концентрацию акций ПАО "Мотор Січ" находится на рассмотрении Антимонопольного комитета Украины. Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением "недружественного поведения украинской власти", имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций у "Мотор Січі". Они написали письмо в Верховную Раду, в котором просят "прекратить безосновательное давление со стороны госорганов", а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они, как инвесторы, намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже. Аналогичную претензию направили в Минюст.

В делегацию для визита и переговоров в Анкаре в октябре включили экс-владельца "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева. Он продал контрольный пакет акций более четырех лет тому назад группе китайских инвесторов.

"Он уже более четырех лет не является акционером компании и не имеет полномочий, сохраняя статус "президента" и "генерального конструктора" лишь благодаря недоразумению с арестом акций и невозможностью созвать собрание акционеров. Это значит, что Украина и ее президент сознательно или по неведению подсовывают Эрдогану "лыжного инструктора" и проблемное предприятие со спорной собственностью", – писал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он считает, что в итоге президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Анкару дал президенту Турции гарантии, которые не сможет выполнить.

Издание Times Of Middle East писало, что украинский вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в августе предлагал представителям турецкой стороны купить 50% акций компании "Мотор Січ".

"Скандальная деталь этого предложения состоит в том, что контрольный пакет акций (свыше 50%) единственного украинского серийного производителя авиационных двигателей компании "Мотор Січ" принадлежит группе китайских инвесторов. Это означает, что украинский вице-премьер либо умышленно вводит в заблуждение турецкую сторону, либо Украина ищет способ завершить схему противозаконной экспроприации украинского актива группы китайских инвесторов, в который они вложили около миллиарда долларов", – отмечало украинское агентство УНН.

В сентябре 2020 года китайские инвесторы уведомили Министерство юстиции Украины о возможности подачи иска в международные арбитражные инстанции о взыскании с Украины 3,5 млрд долларов убытков, нанесенных блокированием законных деловых сделок между частными хозяйствующими субъектами Украины и Китая, писало издание Hubs.