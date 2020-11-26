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Ярославский призвал Зеленского спасти "Мотор Січ" от краха, а Украину — от арбитражного иска

Китайские инвесторы "Мотор Січі" настроены отсудить у Украины $3,5 млрд в международном арбитраже, заявил бизнесмен Александр Ярославский в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Ярославский входит в ТОП-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes
Ярославский входит в ТОП-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes
Фото: latifundist.com

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" однозначно настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения ущерба в размере $3,5 млрд. Об этом говорится в официальном открытом обращении владельца и президента группы DCH Александра Ярославского к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и главам депутатских фракций парламента. Обращение опубликовано на сайте DCH. 

Ярославский напоминает, что около трех месяцев тому назад китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" направили Министерству юстиции Украины уведомление о начале инвестиционного спора на $3,5 млрд с государством Украина. Согласно мировой практике, такой срок отводится для доарбитражного урегулирования ситуации, которое в данном случае не состоялось.

Бизнесмен предупреждает, что до начала рассмотрения инвестиционного спора по ПАО "Мотор Січ" остаются считанные дни.

"Китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" и в их числе наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings однозначно нацелены на то, чтобы добиваться справедливости в международном арбитраже. В течение последних четырех лет они не имеют возможности реализовать свои права акционеров из-за действий украинской власти, нарушающих двустороннее украино-китайское соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 31 декабря 1992 года. И не видят перспективы честного решения вопроса в украинском правовом поле. Эксперты самых уважаемых юридических компаний мира убеждены, что у украинской власти нет никаких законных оснований препятствовать тому, чтобы китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" внесли свой вклад в развитие украинской экономики и возрождение промышленности. С высокой степенью вероятности так же посчитает и международный арбитражный суд", — отмечает Ярославский в своем обращении.

По информации главного редактора Ukraine Business News и бывшего корреспондента The New York Times Джеймса Брука, интересы представителей КНР в инвестиционном споре с Украиной будут защищать три юридические фирмы из числа самых известных в мире, сильных в вопросах международного арбитража и связанных с американским истеблишментом. В одной из них партнером является муж будущего вице-президента США Камалы Харрис. Об этом Брук писал в колонке для "НВ Бизнес".

Ярославский подчеркивает, что с каждой минутой ситуация с ПАО "Мотор Січ" усугубляется.

"Как гражданин Украины, искренне преданный своей стране, и бизнесмен, заинтересованный в ее экономическом росте, я считаю своим долгом попытаться предотвратить предстоящее неблагоприятное развитие событий, которое может нанести серьезнейший ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме. Тем более, что очень значительный ущерб налицо уже сейчас. ПАО "Мотор Січ" – одно из крупнейших предприятий одного из самых больших украинских городов – сегодня фактически простаивает без рынков сбыта, без инвестиций в модернизацию производства, теряя уникальных специалистов и отправляя рабочих в вынужденные отпуска. И с каждой минутой ситуация становится все сложнее и необратимее", – пишет бизнесмен.

Однако у высшего руководства страны, по его мнению, еще есть возможность остановиться, не дойдя до точки невозврата.

"У вас как исторических деятелей, которым украинский народ доверил рычаги государственного управления, есть шанс прекратить эскалацию конфликтной ситуации и принять знаковое и дальновидное решение – положить конец нарушению прав китайских инвесторов ПАО "Мотор Cіч". И чем быстрее это будет сделано, тем лучше для Украины, Запорожского региона и многотысячного коллектива предприятия. Я верю, что этот шанс будет использован, а двойные стандарты и политически мотивированное преследование законного бизнеса останутся в прошлом. И прошу вашего участия в судьбе ПАО "Мотор Січ", пока еще не поздно", – призывает Ярославский.

Бизнесмен подчеркивает, что его группа DCH располагает успешным опытом возрождения крупных промышленных предприятий, поэтому может выступить в том числе и гарантом защиты национальных интересов Украины в реализации совместного украино-китайского проекта в сфере развития авиационной индустрии и двигателестроения. А также является гарантом соблюдения национальных интересов Украины в ситуации с ПАО "Мотор Січ".

"Если у кого-то из-за недостатка информации есть какие-то опасения в отношении соответствия коммерческой сделки частных юридических лиц национальным интересам Украины, то группа DCH, приобретя 25 % +1 акций ПАО "Мотор Січ" является гарантом соблюдения этих интересов. В инвестиционном портфеле DCH достаточно примеров успешного антикризисного управления, когда финансовые вливания и эффективный менеджмент возвращали промышленные предприятия к жизни, чтобы быть уверенными в успехе и на этот раз", – пишет он.

Ярославский входит в ТОП-10 наиболее состоятельных украинских бизнесменов согласно рейтингу украинского Forbes. В начале августа этого года принадлежащая ему группа DCH заявила о начале сотрудничества с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings.

В сообщении на официальном сайте группы сказано, что "стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО "Мотор Cіч". Группа DCH имеет богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий, что наглядно демонстрирует стабильное функционирование Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода, криворожского рудника "Сухая Балка". Силами DCH был построен и эффективно администрируется современный аэропорт в Харькове, в настоящее время DCH принимает участие в проекте строительства нового аэропорта в Днепре в качестве частного инвестора аэровокзального комплекса".

Теги: Китай, инвестиции, Александр Ярославский, промышленность, авиация, Мотор Січ, DCH
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