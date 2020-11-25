Экономист Охрименко: Чиновники и менеджмент противозаконно не допускают акционеров к управлению "Мотор Січ"

На "Мотор Січ" уже в течение трех лет не созываются общие собрания акционеров в связи с отсутствием доступа к реестру акционеров из-за ареста акций, рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Антимонопольный комитет Украины заблокировал доступ китайских акционеров к управлению ПАО "Мотор Січ" и таким образом позволил бывшему акционеру Вячеславу Богуслаеву и подконтрольным ему менеджерам грабить предприятие, заявил в комментарии агентству УНН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Накануне стало известно, что Антимонопольный комитет в третий раз вернул без рассмотрения заявку китайской Skyrizon и DCH бизнесмена Александра Ярославского о покупке контрольного пакета акций ПАО "Мотор Січ".

"Налицо порочный круг, фундаментом которого является круговая порука чиновников, злоупотребляющих несогласованностями действующего украинского законодательства, а также руководства ПАО "Мотор Січ", противозаконно не допускающего акционеров к управлению предприятием. Явно с целью дальнейшего использования служебного положения в личных корыстных целях. Сложившаяся ситуация может свидетельствовать об устойчивых коррупционных связях и внеэкономической подоплеке такого развития событий", – заявил эксперт.

После очередного решения АМКУ группа DCH и китайские инвесторы "Мотор Січі" заявили, что в ближайшее время вновь обратятся в Антимонопольный комитет за разрешением на концентрацию акций предприятия. Также инвесторы обратились в Хозяйственный суд Киева с требованиями обязать АМКУ рассмотреть их заявку.

УНН пишет со ссылкой на свои источник в Антимонопольном комитете, что ведомство требует предоставления заявителями доверенности от ПАО "Мотор Січ", а действующий менеджмент предприятия не выдает такую доверенность, ссылаясь на тот факт, что заявители не могут предоставить выписку из реестра акционеров. Заявители, как и все 100% акционеров ПАО "Мотор Січ", не могут предоставить менеджменту предприятия выписку из реестра акционеров, поскольку акции компании судебными решениями арестованы, а вместе с этим заблокирован доступ к реестрам акционеров, отмечает агентство.

Охрименко считает, что АМКУ подыгрывает бывшему акционеру и подконтрольному ему менеджменту "Мотор Січ".

"Требование АМКУ относительно доверенности – абсолютно сказочное, из разряда "принеси мне, добрый молодец, то, чего не может быть". Новые акционеры – заявители – однозначно поменяют менеджмент ПАО "Мотор Січ" в связи с дефицитом доверия – в настоящее время против должностных лиц предприятия уже возбуждены уголовные дела по факту хищений и злоупотребления служебным положением. Однако в настоящее время не имеют возможности осуществить это, поскольку уже в течение трех лет не созываются общие собрания акционеров в связи с отсутствием доступа к реестру акционеров из-за ареста акций", – объяснил экономист.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січі" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже не актуально, оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.

Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением "недружественного поведения украинской власти", имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций у "Мотор Січі". В сентябре 2020 года они написали письмо в Верховную Раду, в котором просят "прекратить безосновательное давление со стороны госорганов", а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они, как инвесторы, намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже.

Китайские инвесторы также уведомили Министерство юстиции Украины о возможности подачи иска в международные арбитражные инстанции о взыскании с Украины 3,5 млрд долларов убытков, нанесенных блокированием законных деловых сделок между частными хозяйствующими субъектами Украины и Китая, писало издание Hubs.

По информации главного редактора Ukraine Business News и бывшего корреспондента The New York Times Джеймса Брука, интересы представителей КНР в инвестиционном споре с Украиной будут защищать три юридические фирмы из числа самых известных в мире, сильных в вопросах международного арбитража и связанных с американским истеблишментом. В одной из них партнером является муж будущего вице-президента США Камалы Харрис. Об этом Брук писал в колонке для "НВ Бизнес".