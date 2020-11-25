ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Экономист Охрименко: Чиновники и менеджмент противозаконно не допускают акционеров к управлению "Мотор Січ"

На "Мотор Січ" уже в течение трех лет не созываются общие собрания акционеров в связи с отсутствием доступа к реестру акционеров из-за ареста акций, рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Александр Охрименко: Новые акционеры заявители однозначно поменяют менеджмент ПАО "Мотор Січ" в связи с дефицитом доверия
Александр Охрименко: Новые акционеры – заявители – однозначно поменяют менеджмент ПАО "Мотор Січ" в связи с дефицитом доверия
Фото: zik.ua

Антимонопольный комитет Украины заблокировал доступ китайских акционеров к управлению ПАО "Мотор Січ" и таким образом позволил бывшему акционеру Вячеславу Богуслаеву и подконтрольным ему менеджерам грабить предприятие, заявил в комментарии агентству УНН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Накануне стало известно, что Антимонопольный комитет в третий раз вернул без рассмотрения заявку китайской Skyrizon и DCH бизнесмена Александра Ярославского о покупке контрольного пакета акций ПАО "Мотор Січ".

"Налицо порочный круг, фундаментом которого является круговая порука чиновников, злоупотребляющих несогласованностями действующего украинского законодательства, а также руководства ПАО "Мотор Січ", противозаконно не допускающего акционеров к управлению предприятием. Явно с целью дальнейшего использования служебного положения в личных корыстных целях. Сложившаяся ситуация может свидетельствовать об устойчивых коррупционных связях и внеэкономической подоплеке такого развития событий", – заявил эксперт.

После очередного решения АМКУ группа DCH и китайские инвесторы "Мотор Січі" заявили, что в ближайшее время вновь обратятся в Антимонопольный комитет за разрешением на концентрацию акций предприятия. Также инвесторы обратились в Хозяйственный суд Киева с требованиями обязать АМКУ рассмотреть их заявку.

УНН пишет со ссылкой на свои источник в Антимонопольном комитете, что ведомство требует предоставления заявителями доверенности от ПАО "Мотор Січ", а действующий менеджмент предприятия не выдает такую доверенность, ссылаясь на тот факт, что заявители не могут предоставить выписку из реестра акционеров. Заявители, как и все 100% акционеров ПАО "Мотор Січ", не могут предоставить менеджменту предприятия выписку из реестра акционеров, поскольку акции компании судебными решениями арестованы, а вместе с этим заблокирован доступ к реестрам акционеров, отмечает агентство. 

Охрименко считает, что АМКУ подыгрывает бывшему акционеру и подконтрольному ему менеджменту "Мотор Січ".

"Требование АМКУ относительно доверенности – абсолютно сказочное, из разряда "принеси мне, добрый молодец, то, чего не может быть". Новые акционеры – заявители – однозначно поменяют менеджмент ПАО "Мотор Січ" в связи с дефицитом доверия – в настоящее время против должностных лиц предприятия уже возбуждены уголовные дела по факту хищений и злоупотребления служебным положением. Однако в настоящее время не имеют возможности осуществить это, поскольку уже в течение трех лет не созываются общие собрания акционеров в связи с отсутствием доступа к реестру акционеров из-за ареста акций", – объяснил экономист. 

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січі" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже не актуально, оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.

Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением "недружественного поведения украинской власти", имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций у "Мотор Січі". В сентябре 2020 года они написали письмо в Верховную Раду, в котором просят "прекратить безосновательное давление со стороны госорганов", а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они, как инвесторы, намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже.

Китайские инвесторы также уведомили Министерство юстиции Украины о возможности подачи иска в международные арбитражные инстанции о взыскании с Украины 3,5 млрд долларов убытков, нанесенных блокированием законных деловых сделок между частными хозяйствующими субъектами Украины и Китая, писало издание Hubs.

По информации главного редактора Ukraine Business News и бывшего корреспондента The New York Times Джеймса Брука, интересы представителей КНР в инвестиционном споре с Украиной будут защищать три юридические фирмы из числа самых известных в мире, сильных в вопросах международного арбитража и связанных с американским истеблишментом. В одной из них партнером является муж будущего вице-президента США Камалы Харрис. Об этом Брук писал в колонке для "НВ Бизнес".

Теги: АМКУ, Антимонопольный комитет, Мотор Січ, акции, Александр Охрименко, Вячеслав Богуслаев, DCH
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена бизнесмена Хмельницкого Литвин сообщила о рождении ребенка
Жена бизнесмена Хмельницкого Литвин сообщила о рождении ребенка
"Думаю, все артисты это делают". Тоня Матвиенко рассказала, что возит в бардачке автомобиля
"Думаю, все артисты это делают". Тоня Матвиенко рассказала, что возит в бардачке автомобиля
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
Ургант обнародовал фото жены-блондинки
Ургант обнародовал фото жены-блондинки
Солистка "ВИА Гры" рассказала, какие советы на ушко дает Брежнева
Солистка "ВИА Гры" рассказала, какие советы на ушко дает Брежнева
"Пока больно". Яма рассказал, когда ему снимут гипс, и пообещал больше не соглашаться на авантюры
"Пока больно". Яма рассказал, когда ему снимут гипс, и пообещал больше не соглашаться на авантюры
Украинский дизайнер Шнайдер: За год мы перерабатываем порядка 5 тонн джинсов, купленных в секонд-хендах
Украинский дизайнер Шнайдер: За год мы перерабатываем порядка 5 тонн джинсов, купленных в секонд-хендах
62 млн просмотров за 28 дней. "Ход королевы" с Тейлор-Джой стал самой успешной премьерой Netflix
62 млн просмотров за 28 дней. "Ход королевы" с Тейлор-Джой стал самой успешной премьерой Netflix
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Хименес-Браво рассказал, как в его ресторане отреагировали на введение "карантина выходного дня"
Хименес-Браво рассказал, как в его ресторане отреагировали на введение "карантина выходного дня"
"Практически неузнаваема", "Хватит колоть ботокс". Селфи Мадонны озадачило ее поклонников
"Практически неузнаваема", "Хватит колоть ботокс". Селфи Мадонны озадачило ее поклонников
"Жену я себе выбрать могу, а дочь – нет". Пономарев рассказал о причинах развода с матерью своего сына
"Жену я себе выбрать могу, а дочь – нет". Пономарев рассказал о причинах развода с матерью своего сына
  Семенович: Я люблю кайфовать по жизни и еда – одно из удовольствий
  Семенович: Я люблю кайфовать по жизни и еда – одно из удовольствий
"В угол поставили, "Игра с детства". Фаны Осадчей обсуждают фото ее сына от Горбунова
"В угол поставили, "Игра с детства". Фаны Осадчей обсуждают фото ее сына от Горбунова
Dzidzio стал вторым звездным детективом в шоу "Маска"
Dzidzio стал вторым звездным детективом в шоу "Маска"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS