Карасев заявил, что уход Трампа разморозит украинско-китайскую сделку по покупке акций "Мотор Січі"

Украина и блокирование сделки по "Мотор Січі" были лишь одним из инструментов давления президента США Дональда Трампа на Китай, считает политолог Вадим Карасев.

Вадим Карасев: Сейчас ситуация меняется, а украинская власть получает возможность цивилизованно выйти из этой неприятной истории, которая может стоить Украине $3,5 млрд Скриншот: NEWSONE / YouTube

После прихода на пост президента США Джо Байдена Штаты могут прекратить давление на Киев для блокирования сделки по покупке китайским инвестором украинского производителя авиационных двигателей "Мотор Січі". Об этом заявил в комментарии "Українським новинам" политолог Вадим Карасев.

Он считает, что при президентстве Дональда Трампа Киев был заложником его агрессивной политики в отношении КНР, но благодаря более спокойной экономической политике Байдена Украина получит шанс для реализации своих интересов в авиастроении.

"Ни для кого не секрет, что одной из основных причин длительного и усердного блокирования Украиной сделки по покупке китайскими инвесторами акций "Мотор Січі" было не что иное, как страх утратить поддержку со стороны США или даже подвергнуться политической обструкции. Наши коммерческие интересы стали заложниками агрессивной политики Трампа в отношении КНР, инструментом давления. С приходом Джо Байдена ожидается наступление мирного периода в американо-китайских отношениях, поскольку санкционная возня Трампа нанесла ущерб американскому бизнесу, американским фермерам. Прекращение сопротивления одной из крупнейших украино-китайских сделок со стороны США станет четким сигналом Пекину из Вашингтона о наступлении нового периода в двухсторонних отношениях", – рассказал эксперт.

Карасев считает, что судьба "Мотор Січі" была президенту США безразлична, но ему были нужны поводы "подразнить" КНР.

"Торговая война и таможенно-тарифная возня Трампа против китайского импорта были обычной бюрократической и медийной ширмой в противостоянии за глобальное господство. И администрация Трампа использовала любые инструменты, чтобы "вставить палки в колеса" на пути технологического и экономического прогресса Китая. Достаточно вспомнить, как Трамп мобилизовал европейских союзников США для отказа от китайского оборудования при разворачивании сетей 5G. В этой игре Украина и блокирование сделки по "Мотор Січі" – лишь один из инструментов давления США на КНР", – заявил он.

Политолог добавил, что Штаты могли за "смехотворную" для страны сумму перекупить предприятие.

"Но дальше слухов и разговоров дело не пошло. США не имели интереса к покупке "Мотор Січі", а рассматривали давление на Киев лишь как один из способов давить на Пекин. Но в Киеве создалась иллюзия, что американцы поддержат завод, а с другой стороны, официальный Киев опасался политической обструкции со стороны Вашингтона, если акции "Мотор Січі" окажутся у инвесторов из КНР. Сейчас ситуация меняется, а украинская власть получает возможность цивилизованно выйти из этой неприятной истории, которая может стоить Украине $3,5 млрд в международном арбитраже по иску китайских инвесторов", – резюмировал Карасев.

Американское издание Forbes в феврале писало, что бывший высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности сказал, что правительство США не будет возражать против других покупателей, включая иностранцев. "Мы просто не хотим, чтобы Китай заключил сделку", – цитировал сайт своего собеседника. Сделка по покупке "Мотор Січі" инвесторами из КНР "стала серьезным камнем преткновения в глобальном военном и политическом соперничестве между Китаем и США", отмечало издание.

"Ранее работавшие в Украине сотрудники посольства США самого высокого ранга, которые и сейчас консультируют американское правительство, также считают, что в Вашингтоне нет жесткой позиции по вопросу "Мотор Січі", – пишут "Українські новини".

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявлял в своем YouTube, что чиновники времен пятого президента Петра Порошенко системно дезинформировали правительство США по поводу намерений китайских инвесторов "Мотор Січі". Автором схемы, по его словам, является экс-собственник и фактический руководитель предприятия Вячеслав Богуслаев, который сначала продал "Мотор Січ" китайцам, а потом попытался сохранить за собой и контроль над предприятием, и полученные от его продажи деньги.

В сентябре 2020 года китайские инвесторы уведомили Министерство юстиции Украины о возможности подачи иска в международные арбитражные инстанции о взыскании с Украины 3,5 млрд долларов убытков, нанесенных блокированием законных сделок между частными хозяйствующими субъектами Украины и Китая, писало издание Hubs.

По информации главного редактора Ukraine Business News и бывшего корреспондента The New York Times Джеймса Брука, интересы представителей КНР в инвестиционном споре будут защищать три юридические фирмы из числа самых известных в мире, сильных в вопросах международного арбитража и связанных с американским истеблишментом. В одной из них партнером является муж будущего вице-президента США Камалы Харрис. Об этом Брук писал в колонке для "НВ Бизнес".