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Акционер "Мотор Січі" Skyrizon: Минторг США оказывает необоснованное давление на китайские компании

Акционер украинской "Мотор Січі", китайская компания Skyrizon заявила о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

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ПАО "Мотор Січ" один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок
ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок
Фото: bzns.media

Акционер ПАО "Мотор Січ", компания Skyrizon Aviation Industry Investment (КНР), считает действия министерства торговли США по отношению к ней недопустимым давлением на китайский бизнес и будет использовать все правовые инструменты для защиты своих интересов. Об этом сказано в официальном заявлении компании, опубликованном в Huanqiu – китайском СМИ, основанном People's Daily и информационным управлением Государственного совета по инвестициям.

Накануне министерство торговли США сообщило о расширении перечня компаний, определенных как "конечные военные пользователи" (Military End-User – MEU), для сотрудничества с которыми требуется специальное разрешение. Среди прочих, в список, первоначально сформированный в конце 2020 года из сотни компаний, вошла и Skyrizon. Министерство торговли США определило целью списка MEU "информирование экспортеров и реэкспортеров, что для экспорта, реэкспорта или передачи определенных товаров перечисленным организациям потребуется лицензия". Он является частью правил экспортного контроля над оборотом военных технологий и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в оборонной сфере.

Экономист Александр Охрименко отметил, что речь идет не о санкциях, как прозвучало в СМИ, а о специальном режиме сотрудничества Skyrizon с американскими компаниями.

В Skyrizon сообщили, что сейчас заняты анализом влияния решений минторга США на свою операционную деятельность.

"Компания Skyrizon инициировала запуск механизмов оценки рисков и реагирования, а также пристально отслеживает развитие событий по данному вопросу, тщательно изучаются возможные последствия включения в список MEU", – сказано в официальном заявлении.

Действия минторга США в официальном заявлении Skyrizon назвала неправомерными, а обвинения в адрес компании  – необоснованными.

"Мы всегда строго соблюдаем закон и действуем исключительно в рамках закона, твердо поддерживаем принципы рыночной экономики и честной конкуренции, настаиваем на использовании правовых средств противодействия для защиты своих законных прав и интересов; в то же время решительно выступам против любого обобщения концепций национальной безопасности, смешения правдивой и неправдивой информации, а также политизации и идеологизации стандартных торгово-экономических действий, злоупотребления государственной властью и неправомерных действий, касающихся необоснованного давления на китайские компании", – сказано в документе.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Skyrizon Aviation Industry Investment – одна из китайских компаний, которые совместно контролируют свыше 50% акций украинского ПАО "Мотор Січ".

Теги: США, Украина, Китай, инвестиции, санкции, экономика, КНР, Мотор Січ
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