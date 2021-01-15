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США ввели санкции против китайского инвестора "Мотор Січі"

Министерство торговли США ввело санкции в отношении двух китайских компаний, одна из них – Skyrizon, которая может разрабатывать, производить или обслуживать военное оборудование.

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В США считают, что китайские компании угрожают национальной безопасности
В США считают, что китайские компании угрожают национальной безопасности
Фото: depositphotos.com

Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США ввело санкции против Chinese National Offshore Oil Corporation и компании Skyrizon. Об этом сообщила пресс-служба министерства 15 января.

Обе компании угрожают национальной безопасности и интересам внешней политики США, "помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море". Компаниям понадобится дополнительное лицензирование в США для экспорта, реэкспорта и перемещения своих товаров, отмечено в релизе.

"Безрассудные и воинственные действия Китая в Южно-Китайском море и его агрессивное стремление приобрести важную интеллектуальную собственность и технологии для своих усилий по милитаризации представляют собой угрозу национальной безопасности США и безопасности международного сообщества", – сказал министр торговли Уилбур Росс.

Skyrizon может разрабатывать, производить или обслуживать военное оборудование, в частности двигатели для военных самолетов, подчеркнули в сообщении.

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Січі" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне 2020 года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже не актуально, оно потеряло силу еще в прошлом году", писало издание LIGA.net.

В ноябре Антимонопольный комитет в третий раз вернул без рассмотрения заявку китайской Skyrizon и DCH о покупке контрольного пакета акций ПАО "Мотор Січ".

Бизнесмены из Китая считают действия АМКУ проявлением "недружественного поведения украинской власти", имеющего, по их мнению, целью экспроприацию инвестиций у "Мотор Січі". В сентябре 2020 года они написали письмо в Верховную Раду, в котором просили "прекратить безосновательное давление со стороны госорганов", а также помочь Украине избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они, как инвесторы, намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже.

Основатель и президент DCH Александр Ярославский в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце ноября заявлял, что до начала рассмотрения инвестиционного спора по ПАО "Мотор Січ" остаются считанные дни и у государства еще есть шанс предотвратить арбитраж и потерю бюджетных денег.

Китайские инвесторы также уведомили Министерство юстиции Украины о возможности подачи иска в международные арбитражные инстанции о взыскании с Украины $3,5 млрд убытков, нанесенных блокированием законных деловых сделок между частными хозяйствующими субъектами Украины и Китая, писало издание Hubs.

Теги: США, Украина, Китай, санкции, военные, угрозы, Мотор Січ
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