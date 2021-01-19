Православные украинцы отметили Крещение. Фоторепортаж
Киев. Фото: radiosvoboda.org
Киев. Фото: radiosvoboda.org
Киев. Фото: radiosvoboda.org
Киев. Фото: radiosvoboda.org
Киев. Фото: radiosvoboda.org
Киев. Фото: Александр Сенько / Facebook
Киев. Фото: Александр Сенько / Facebook
Алчевск Луганской области. Фото: EPA
Алчевск Луганской области. Фото: EPA
19 января православные и греко-католики Украины отмечают праздник Богоявления.
Киевляне сегодня окунались в проруби в Гидропарке и на Оболони, сообщает "Радіо Свобода"
. Традиционные крещенские купания состоялись и в других регионах страны – во Львове, Луганской области и других областях. Фотографии опубликовало агентство EPA
. 19 января, по данным Укргидрометцентра, в Украине дневная температура держалась в разных регионах от 0 до -15 °С. В Киеве днем столбик термометра показал -15 °С.