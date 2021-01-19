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Православные украинцы отметили Крещение. Фоторепортаж

Сегодня 20.57
19 января православные и греко-католики Украины отмечают праздник Богоявления. Киевляне сегодня окунались в проруби в Гидропарке и на Оболони, сообщает "Радіо Свобода". Традиционные крещенские купания состоялись и в других регионах страны – во Львове, Луганской области и других областях. Фотографии опубликовало агентство EPA. 19 января, по данным Укргидрометцентра, в Украине дневная температура держалась в разных регионах от 0 до -15 °С. В Киеве днем столбик термометра показал -15 °С.
Теги: Украина, Крещение, Оболонь, праздники, Гидропарк, традиции, купание
 

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