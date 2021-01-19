Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал не нырять в воду на Крещение, если нет подготовки.

Мэр Киева Виталий Кличко 19 января на Крещение окунулся в затоке, расположенной возле парка Дружбы народов. Видеозапись, на которой он запечатлен обнаженным по пояс в воде уже после ныряния, опубликована на его странице в Facebook.

Виде смонтировано таким образом, что сперва в кадре появляется градусник, а затем из воды, громко фыркая, выныривает Кличко. Этот фрагмент ролика показан на замедленной скорости.

"Температура воздуха -19°С, воды +3 °С. Без подготовки лучше не нырять. С праздником Крещения вас! Берегите себя", – предупредил на камеру мэр Киева.

Владимир Кличко – обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC. Завершил карьеру в 2013 году. С 2014 года занимает пост мэра украинской столицы.

Праздник Крещения у христиан отмечается 19 января. По данным Укргидрометцентра, в Украине на Крещение ожидаются морозы, температура воздуха составит от -5 до -15 °С.