На водоемах во время купаний на Крещение будут дежурить 2 тыс. спасателей

Специалисты службы спасения проводили разъяснительную работу по безопасному пребыванию на замерзших реках и озерах, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

На водоемах Украины в праздник Крещения 19 января установлено около 600 постов и дежурят почти 2 тыс. спасателей. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 19 января.

Спасатели будут следить за безопасностью во время купания в водоемах.

"19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников – Крещение. Традиционно в этот день люди отправятся к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того чтобы избежать при этом чрезвычайных происшествий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники", – сообщили в ГСЧС.

Накануне праздника Крещения по всей стране специалисты службы спасения проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами по безопасному пребыванию на замерзших реках и озерах.