В ПЦУ заявили, что купание на Крещение не смывает грехи

Церковного предписания для окунания в прорубь в праздник Крещения нет, дорога к вечной жизни и спасению лежит через искреннее раскаяние в грехах, напомнила Православная церковь Украины.

Окунание в прорубь на праздник Крещения не смывает грехи. Физический акт погружения в воду не имеет ничего общего с праздником без раскаяния в грехах, прокомментировала обычай Православная церковь Украины в Facebook накануне праздника 18 января.

"Церковного предписания для совершения такого действа в праздник Богоявления нет. Дорога к вечной блаженной жизни и спасению лежит исключительно через искреннее раскаяние в грехах, молитву и любовь к Богу и к нашим ближним. Освободить душу от греха может только Господь, видя ваше искреннее покаяние и участие в таинствах исповеди и причастия", – пояснили в церкви.

Церковь не запрещает нырять в воду зимой, потому что это право и выбор каждого.

"Мы призываем не считать это действие церковным, связанным с празднованием Крещения Господня. Кто делает такой выбор, должен делать это осознанно и ответственно, тщательно взвешивая все за и против: состояние здоровья, причины для такого поступка, возможные последствия, в частности в условиях пандемии", – предупредили в ПЦУ.

Традиции прыгать в прорубь на праздник Богоявления у украинцев не было, напомнили в церкви.

"Ни этнографы, ни историки еще до середины XX века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Нет описания такого действия ни в древних источниках, ни в исследованиях о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста", – говорится в сообщении.

Исходя из наблюдений, массовые ныряния в воду на праздник Богоявления появились во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов. Историки связывают его с распространенной в России традицией нырять в холодную воду после бани и с распространением идей закалки организма как части здорового образа жизни.

Праздник Крещения у христиан отмечается 19 января.