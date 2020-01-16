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ПЦУ: Крещенские купания не ведут к духовному очищению, эта традиция не была распространена среди украинцев

В Православной церкви Украины подчеркнули, что нет запрета на купания в водоемах в праздник Крещения, но важно не превращать это в повод для пьянства или "магический ритуал".

Крещение отмечают 19 января
Крещение отмечают 19 января
Фото: EPA

Купания в водоемах на праздник Крещения 19 января не приводит к духовному очищению. Об этом 16 января заявила пресс-служба Православной церкви Украины в Facebook.

"В течение последних лет 19 января во время или после Большого освящения все чаще наблюдаем такую картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью "смыть грехи" в освященной воде. Братья и сестры, омывание в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Никакого церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у среди украинского народа оно не было распространенным", – говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что в некоторых странах есть обычай освящать воду с помощью деревянного креста, который вынимают из воды мужчины, но и этот обряд не является купанием.

На праздник, как пишет пресс-служба, проходит обряд освящения воды.

"Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более, в том виде, как это происходит сейчас – порой совсем без одежды, или с предварительным алкогольным "подогревом" и громкими гуляниями после", - сообщили в ПЦУ.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что церковь не запрещает окунаться в зимнюю воду.

"Это право и выбор для каждого. Главное – не превращать такое купание на некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждения ближнего – например, того, кто все же решил окунуться в прорубь, чтобы испытать свое тело", – добавила пресс-служба.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/2709437605799030

Праздник Крещения у христиан отмечается 19 января. 

Теги: Крещение, праздники, православие, Православная церковь Украины, ПЦУ
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