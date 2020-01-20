Скорик, Куприй, Труханов, Ващук искупались на Крещение

Нардеп Николай Скорик показал, как купался в Крещение. Фото он разместил на Facebook.
"С Крещением Господним!" – написал он.
Экс-нардеп Виталий Куприй показал в Facebook снимки своего крещенского ныряния.
"Поздравляю с праздником! Каждый год наша семья поддерживает традицию купания. Еще не болел ни разу после ледяной воды", – отметил он.
Футболист Влад Ващук опубликовал в Facebook видео своего купания в Черном море в грузинском городе Батуми.
"Вода – начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого, что накопилось за год. В этом году окунаемся в Черное море – сборная ветеранов находится на Турнире Легенд в Грузии, в Батуми. Пусть Господь пошлет нам всем в этот светлый праздник чистоту и восстановление физических и душевных сил", – написал Ващук в соцсети.
Мэр Одессы Геннадий Труханов поделился фотографями с пляжа в Facebook.
"С Крещением Господним!" – написал он.
На Twitter-странице посольства США в Украине разместили ролик, в котором показали, как сотрудники ныряли в Днепр.
* Слідуючи традиціям Водохреща, співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра!— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 января 2020 г.
* Following the tradition of Vodokhreshcha, U.S. Embassy Kyiv staff took a plunge into the freezing Dnipro water! pic.twitter.com/uxFvAqkrqn
Крещение празднуется 19 декабря.
О правилах купания в проруби можно прочитать ЗДЕСЬ.