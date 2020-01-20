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20 января, 2020
 
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Скорик, Куприй, Труханов, Ващук искупались на Крещение

Нардеп Николай Скорик, экс-нардеп Виталий Куприй, мэр Одессы Геннадий Труханов и футболист Владислав Ващук показали снимки и видеозаписи своего купания 19 января, в день праздника Крещение.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ващук: Вода начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого, что накопилось за год
Ващук: Вода – начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого, что накопилось за год
Фото: Влад Ващук / Facebook

Нардеп Николай Скорик показал, как купался в Крещение. Фото он разместил на Facebook.

"С Крещением Господним!" – написал он.

https://www.facebook.com/SkorykNikolay/posts/1535581146590934

Экс-нардеп Виталий Куприй показал в Facebook снимки своего крещенского ныряния.

"Поздравляю с праздником! Каждый год наша семья поддерживает традицию купания. Еще не болел ни разу после ледяной воды", – отметил он.

https://www.facebook.com/vitaliy.kupriy/posts/3032171516816758

Футболист Влад Ващук опубликовал в Facebook видео своего купания в Черном море в грузинском городе Батуми.

"Вода – начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого, что накопилось за год. В этом году окунаемся в Черное море – сборная ветеранов находится на Турнире Легенд в Грузии, в Батуми. Пусть Господь пошлет нам всем в этот светлый праздник чистоту и восстановление физических и душевных сил", – написал Ващук в соцсети.

https://www.facebook.com/vashchukvlad/posts/2598570153584285

Мэр Одессы Геннадий Труханов поделился фотографями с пляжа в Facebook.

"С Крещением Господним!" – написал он.

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/2704527386309586

На Twitter-странице посольства США в Украине разместили ролик, в котором показали, как сотрудники ныряли в Днепр. 

Крещение празднуется 19 декабря.

О правилах купания в проруби можно прочитать ЗДЕСЬ.

Теги: Крещение, Николай Скорик, Геннадий Труханов, Виталий Куприй, Владислав Ващук
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