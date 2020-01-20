Скорик, Куприй, Труханов, Ващук искупались на Крещение

Нардеп Николай Скорик, экс-нардеп Виталий Куприй, мэр Одессы Геннадий Труханов и футболист Владислав Ващук показали снимки и видеозаписи своего купания 19 января, в день праздника Крещение.

Ващук: Вода – начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого, что накопилось за год Фото: Влад Ващук / Facebook

Нардеп Николай Скорик показал, как купался в Крещение. Фото он разместил на Facebook.

"С Крещением Господним!" – написал он.

Экс-нардеп Виталий Куприй показал в Facebook снимки своего крещенского ныряния.

"Поздравляю с праздником! Каждый год наша семья поддерживает традицию купания. Еще не болел ни разу после ледяной воды", – отметил он.

Футболист Влад Ващук опубликовал в Facebook видео своего купания в Черном море в грузинском городе Батуми.

"Вода – начало жизни, смывает все грехи и печальные события, очищает нас от всего плохого, что накопилось за год. В этом году окунаемся в Черное море – сборная ветеранов находится на Турнире Легенд в Грузии, в Батуми. Пусть Господь пошлет нам всем в этот светлый праздник чистоту и восстановление физических и душевных сил", – написал Ващук в соцсети.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поделился фотографями с пляжа в Facebook.

"С Крещением Господним!" – написал он.

На Twitter-странице посольства США в Украине разместили ролик, в котором показали, как сотрудники ныряли в Днепр.

* Слідуючи традиціям Водохреща, співробітники посольства США пірнали у крижану воду Дніпра!



* Following the tradition of Vodokhreshcha, U.S. Embassy Kyiv staff took a plunge into the freezing Dnipro water! pic.twitter.com/uxFvAqkrqn — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 января 2020 г.

Крещение празднуется 19 декабря.

О правилах купания в проруби можно прочитать ЗДЕСЬ.