Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

10–11 декабря в Украине ожидаются мокрый снег и дождь, местами гололед. Спасатели предупреждают о возможных нарушениях движения транспорта.

10 декабря в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, которые могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по всей Украине ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. По Киеву и Киевской области 10 декабря прогнозируют гололед, на дорогах гололедицу, порывы ветра 15–18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также 10–11 декабря на Правобережье ожидаются мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица.

В начале декабря синоптики прогнозировали, что в этом месяце средняя температура ожидается от -3 °С до +2 °С (в Крыму до +4 °С), что на 1–1,5 °С выше средних многолетних значений.