Синоптики дали прогноз на первый зимний месяц в Украине

По данным синоптиков, месячное количество осадков в декабре в Украине ожидается 32–82 мм, в Закарпатье и в горах Крыма до 108–132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Абсолютный минимум температуры в декабре в Украине составлял -21...-37 °С, а в южных областях -17... -28 °С Фото: depositphotos.com

В декабре 2020 года средняя месячная температура ожидается от -3 °С до +2 °С(в Крыму до +4 °С). Это на 1–1,5 °С выше средних многолетних значений. Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

Месячное количество осадков ожидается 32–82 мм, в Закарпатье и в горах Крыма до 108–132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В Укргидрометцентре отметили, что обычно в декабре на большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

Также в этот месяц вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей – туманы и гололед.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный максимум температуры воздуха в декабре составляет +10...+18 °С, в южной части и в Прикарпатье местами +19...+20 °С, в Крыму до +25 °С. Абсолютный минимум составлял -21...-37 °С, в южных областях -17... -28 °С.