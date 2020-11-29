ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в пяти областях Украины

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, проинформировали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

30 ноября в Украине ожидается ухудшение погодных условий в пяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

"30 ноября в Одесской, днем и в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед, на юге и востоке порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололед. (І уровень опасности, желтый)", – говорится в предупреждении.

Такие погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.