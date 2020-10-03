Украине на ближайшее воскресенье обещают самую теплую погоду в Европе

На ближайшее воскресенье, 4 октября, синоптик Наталка Диденко спрогнозировала Украине самую теплую погоду в Европе.

Украина в воскресенье будет относиться к самым теплым странам в Европе. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"Температура воздуха максимально +20...+24 °С. Разве что на северо-востоке немного свежее, +17...+21 °С", – уточнила она.

По прогнозу Диденко, дождей не будет, лишь в западных областях, скорее всего, в Карпатах, возможны локальные осадки. Ветер юго-восточный, порывистый.

"В Киеве завтра – классическая осень. Можно как раз собирать гербарий, желуди, напихать карманы и шкаф каштанами (отпугивают моль, а следующей осенью приятно наткнуться будет на каштанчик в кармане куртки). В столице 4 октября – без дождя, с солнышком, +22 °С", – спрогнозировала синоптик.