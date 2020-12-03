В ГСЧС предупредили о мокром снеге и гололеде в Украине

По данным Украинского гидрометцентра, 3–5 декабря на дорогах западных, северных и центральных областей местами ожидается гололедица.

Синоптики просят водителей и пешеходов быть осторожными Фото: depositphotos.com

Ночью и утром 3 декабря в северных и центральных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег, 4–5 декабря осадков не ожидается. Об этом 2 декабря сообщил пресс-центр Украинского гидрометцентра на своей странице в Facebook.

"3–5 декабря на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Просим водителей и пешеходов быть осторожными", – говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, 4–5 декабря в западных, северных областях и в Приазовье ожидаются порывы юго-восточного ветра скоростью 15-20 м / с.

Средняя температура ночью 4 декабря составит +1…+6 °С, в Карпатах -8…-13 °С, днем -2…+3 °С, в южной части ночью около 0 °С, днем +4…9 °С; 4–5 декабря в Украине, кроме востока, ожидается повышения температуры до + 2…+5 °С.