В Украину идут похолодание и ночные заморозки – Укргидрометцентр

Во второй половине недели в Украине ожидается похолодание: дневная температура составит +9...+15 °С, ночью – заморозки на почве, сообщили в Гидрометцентре.

В Украине с 18 сентября прогнозируют похолодание, а с 19-го – ночные заморозки, об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

15 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью +11...+ 16 °С, днем +22...+27 °С, в южной части страны, в Закарпатье и в Винницкой области до +29 °С, на северо-востоке и в Карпатах около +20 °С.

16–17 сентября в Украине также переменная облачность, без осадков. Днем 17 сентября в западных, северных областях и в Винницкой области пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью +10...+15 °С, на юге до +19 °С. Днем 16 сентября +25...+30 °С (в северо-восточных областях +21...+26 °С), 17 сентября в западных областях температура понизится до +18...+23 °С.

18–19 сентября в Украине без осадков. Ночью 18 сентября местами в северных, центральных, Харьковской области, Карпатах и Прикарпатье – небольшой дождь. Температура 18 сентября ночью +9...+15 °С, днем +15...+21 °С, на западе и севере страны ночью +5...+11 °С, днем +10...+16 °С; 19 сентября ночью на юге страны +6...+12 °С, на остальной территории +2...+8 °С, на почве заморозки 0...+3 °С, днем +13...+19 °С.