Осень 2020 года в Киеве была самой теплой с 1881 года – обсерватория Срезневского

Осенью в Киеве было установлено шесть температурных рекордов, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Осень 2020 года в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений. Об этом 2 декабря сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Средняя температура воздуха нынешней осени составила +11,6 ºС, что на 3,6 °С выше климатической нормы. Таким образом, осень 2020 года оказалась самой теплой с 1881 года", – говорится в сообщении.

За сезон в Киеве зафиксировали шесть температурных рекордов.

Самым теплым днем осени было 1 сентября, когда было зафиксировано +34,7 °С, эта температура была самой высокой в столице с начала года, отметили в обсерватории. Самым холодным днем было 30 ноября, температура снизилась до -3,8 °С.

Метеорологическая зима в Киеве пока не наступила, добавили в обсерватории.