Ноябрь в Киеве был теплее нормы – обсерватория Срезневского

Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +3,8 °С, что выше климатической нормы на 1,7 °С, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В обсерватории Срезневского рассказали о погоде в Киеве в ноябре Фото: EPA

Ноябрь 2020 года в Киеве был теплее нормы. Об этом 1 декабря сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +3,8 °С, что выше климатической нормы на 1,7 °С. Температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, так как первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на четыре градуса, вторая – холоднее на полградуса, а температурный режим третьей декады вновь превысил средние многолетние показатели на 2,4 °С", – говорится в сообщении.

Самым теплым днем было 7 ноября (+11,7 °С), а самая низкая температура зафиксирована 30 ноября (-3,8 °С).