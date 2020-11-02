Октябрь в Киеве стал самым теплым за 140 лет – обсерватория Срезневского

Метеорологическое лето в Киеве продолжалось до 14 октября, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В Киеве за месяц зафиксировали четыре температурных рекорда Фото: EPA

Октябрь 2020 года в Киеве был самым теплым месяцем за 140 лет. Об этом 2 ноября сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве составила +12,5 °С, что выше климатической нормы на 4,4 °С. Это дало ему возможность занять первую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года", – говорится в сообщении.

Самым теплым днем месяца стало 4 октября (+22 °С), а самым холодным – 21 октября (+2,5 °С).

"Характерной особенностью этого года в столице было то, что метеорологическое лето впервые продолжалось так долго – до 14 октября", – говорится в сообщении.

Также в октябре в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда.