В этом году впервые за 140 лет метеорологическое лето в Киеве завершилось на Покров, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

До этого метеорологическая осень в Киеве позднее всего наступала в 1999 году Фото: depositphotos.com

В 2020 году метеорологическая осень в Киеве наступила позднее всего в истории наблюдений. Об этом 16 октября сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений геофизической обсерватории, метеорологическая осень пришла в столицу Украины 15 октября, а метеорологическое лето впервые за 140 лет завершилось на Покров.

"Среднесуточная температура воздуха снизилась ниже +15 °С и составляла +12,3 °С. По прогнозам Украинского гидрометцентра, температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться", – говорится в сообщении.

До этого метеорологическая осень в Киеве позднее всего наступала в 1999 году – 7 октября.

Как отметили в обсерватории, нынешнее метеорологическое лето началось 5 июня и продолжалось 132 дня. Дольше лето было в 2012 году – оно длилось 166 дней.