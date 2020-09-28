В Карпатах на горе Поп Иван 27 сентября выпал снег

Температура воздуха на горе Поп Иван на Черногорском хребте в Карпатах 27 сентября была на уровне 0 ºС, шел дождь с мокрым снегом, сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В Карпатах выпал снег

Фото: Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах / Facebook

На горе Поп Иван в Ивано-Франковской области 27 сентября выпал снег. Об этом сообщил в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост. Температура воздуха утром 27 сентября была 0 ºС, шел дождь с мокрым снегом. https://www.facebook.com/chornogora.rescue112/posts/2070690763064012 Отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра в Facebook также сообщил о выпадении мокрого снега на Черногорском хребте. https://www.facebook.com/lavyny.official/posts/790632201738370 Видео с Черногорского хребта утром 27 сентября опубликовал пользователь Руслан Гродюк. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1671819642982422&id=100004632072381 Утром 28 сентября Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что сейчас на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха +2 °С, ясно. https://www.facebook.com/chornogora.rescue112/posts/2071701942962894