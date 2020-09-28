В Карпатах на горе Поп Иван 27 сентября выпал снег

На горе Поп Иван в Ивано-Франковской области 27 сентября выпал снег. Об этом сообщил в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Температура воздуха утром 27 сентября была 0 ºС, шел дождь с мокрым снегом.
Отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра в Facebook также сообщил о выпадении мокрого снега на Черногорском хребте.
Видео с Черногорского хребта утром 27 сентября опубликовал пользователь Руслан Гродюк.
Утром 28 сентября Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что сейчас на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха +2 °С, ясно.