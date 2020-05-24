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Гору Поп Иван в Карпатах замело снегом

Сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что температура 24 мая на горе Поп Иван Черногорский составляла +2 °С.

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В высокогорье Карпат сегодня шел снег
В высокогорье Карпат сегодня шел снег
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост / Facebook

Гору Поп Иван Черногорский (Карпаты, Ивано-Франковская область) 24 мая замело снегом. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 13.15 24 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха [составляет] +2 °С, ветер юго-западный, снег, видимость ограниченная – до 70 м", – сказано в сообщении.

Гора Поп Иван Черногорский (также называемая Черной горой) – одна из самых высоких вершин карпатского хребта Черногора (высота – 2020,5 м). Гора расположена в Ивано-Франковской области, недалеко от административной границы с Закарпатской областью.

https://www.facebook.com/chornogora.rescue112/posts/1945979288868494

Теги: погода, Карпаты, снегопад, непогода, снег
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