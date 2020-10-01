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КИЕВ

Киев установил температурные рекорды. Один из них 1909 года – метеорологи

Среднемесячная температура в Киеве в сентябре составила +18,4 °С, что на 4,5 °С выше установленной климатической нормы. Первый осенний месяц 2020 года повторил рекорд 1909 года.

1 сентября в Киеве была максимальная температура этого года 34,7 &deg;С
1 сентября в Киеве была максимальная температура этого года –  34,7 °С
Фото: depositphotos.com

В Киеве в сентябре 2020 года стабильно сохранялась рекордно высокая среднемесячная температура, только пять дней месяца она опускалась ниже 15 °С . Об этом 1 октября сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень в Киеве еще не началась. В столице всего пять дней с 18 по 20 и 28 – 30 числа были осенними, а среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше +15 градусов", – заявили в обсерватории.

Среднемесячная температура в Киеве в сентябре составила +18,4 °С. Это на 4,5 °С выше установленной климатической нормы.

"Таким образом нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года. Кроме того, 1 сентября 2020 года в Киеве зафиксировали максимальную температуру в году 34,7 °С", – говорится в сообщении.

Холоднее всего было 19 сентября – температура составила 6,9 °С. 

На проспекте Науки выпало 31 мм осадков, что составляет две трети климатической нормы. Это уже четвертый месяц подряд, когда уровень осадков в Киеве не достигает нормы.

Во Всемирной метеорологической организации ООН заявляли что в ближайшие пять лет возрастет вероятность того, что глобальные температуры повысятся более чем на 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным периодом. 

Теги: климат, рекорд, осень, метеорология, температура, обсерватория
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