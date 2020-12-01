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В Украине ожидается мокрый снег и гололед – синоптик

Температура воздуха ночью в разных регионах Украины будет колебаться от 0 до -4 ℃, в западных областях будет холоднее – -4...- 11 ℃; днем столбики термометров будут показывать от -2 до +2 ℃, на крайнем юге до +5 ℃, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Синоптик спрогнозировала осадки
Синоптик спрогнозировала осадки
Фото: depositphotos.com

В Украине 2 декабря, прогнозируют влажную погоду – снег и мокрый снег ожидаются на севере страны, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Вместе с осадками ожидается налипание мокрого снега, гололед. В большинстве областей Украины на дорогах и тротуарах или там, где это называется дорогой или тротуаром, – гололедица", – заявила она.

По данным синоптика, на востоке Украины маловероятны существенные осадки, а в западных областях будет преобладать сухая, временами солнечная погода.

Температура воздуха ночью в разных регионах Украины будет колебаться от 0 до -4 ℃, в западных областях будет холоднее – -4...- 11 ℃; днем столбики термометров будут показывать от -2 до +2 ℃, на крайнем юге до +5 ℃. Ветер восточный, умеренный, в восточной части страны усилится до штормового, сообщила Диденко.

Она отметила, что в Киеве ожидается облачная погода, временами будет идти незначительный снег или мокрый снег. Ночью температура опустится до -1...-4 ℃, днем – около нуля.

По ее словам, из-за почти безветренной и влажной погоды в Киеве возможно зависание в воздухе промышленных дымов и примесей от автомобильных выхлопов.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4020717944624820

Теги: Украина, погода, автомобили, гололед, снег, осадки, прогноз, дороги, температура, мокрый снег, Наталья Диденко
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