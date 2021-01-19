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ПОЛИТИКА

Нацполиция: Распорядитель пленок предоставил информацию, которая может существенно ускорить расследование убийства Шеремета

В Нацполиции подтвердили, что следователи допросили бывшего белорусского спецназовца Игоря Макара.

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В Нацполиции хотят провести дополнительное расследование на территории "государств, связанных с обнародованной аудиозаписью"
В Нацполиции хотят провести дополнительное расследование на территории "государств, связанных с обнародованной аудиозаписью"
Фото: depositphotos.com

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар предоставил украинским следователям информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

В Нацполиции подтвердили, что следователи допросили "мужчину, который передал для опубликования аудиозаписи, на которых неустановленные лица обсуждают вопрос убийства Шеремета". Он имеет процессуальный статус свидетеля.

Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая, как утверждают в полиции, может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета.

Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу.

Кроме того, сотрудники Нацполиции подготовили ходатайство об оказании международной правовой помощи на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованной аудиозаписью. Соответствующие документы переданы на согласование Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что полицейские обеспечивали охрану жизни и здоровья свидетеля во время его пребывания на территории Украины.

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева. Исходя из записи, Зайцев говорил, что задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.

По словам Макара, он получил эту запись "от анонимных источников в КГБ тогда же, когда она была сделана, – в 2012 году". 

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку "касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО, Антоненко находится под стражей уже больше года. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

Теги: Беларусь, Павел Шеремет, допрос, свидетели, Нацполиция, Игорь Макар
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