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Зеленский: Этот локдаун оправдал себя

Благодаря так называемому карантину зимних каникул в Украине, в отличие от других европейских стран, после зимних праздников не произошла вспышка коронавирусной инфекции, считает президент Владимир Зеленский.

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Зеленский: Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших в сравнении с периодом ежедневных антирекордов. Но завершение локдауна не конец борьбы с COVID-19
Зеленский: Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших в сравнении с периодом ежедневных антирекордов. Но завершение локдауна – не конец борьбы с COVID-19
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантинные ограничения, которые действовали в стране в период с 8-го по 24 января в связи с распространением коронавирусной инфекции, дали хороший результат. Об этом он заявил 25 января в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Вместе с вами благодаря сознательности, внимательности и дисциплине мы смогли достичь хороших результатов. Самое первое: в отличие от других европейских стран, после зимних праздников у нас не произошла вспышка инфекции. И это главное. Более того, за время локдауна у нас больше выздоровевших, чем заболевших. Кроме того, мы ввели 14 тыс. дополнительных коек [для пациентов с COVID-19], и теперь их почти 70 тыс. И 70% из них – свободны, а более 80% койко-мест по стране обеспечены кислородом", – сказал он. 

Зеленский добавил: сейчас "можно констатировать, что этот локдаун оправдал себя".

"И что важно – он был достаточно коротким по времени и достаточно либеральным, если сравнивать с другими странами Европы", – отметил президент. 

Он заявил, что сейчас ситуация с распространением коронавирусной инфекции "является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной [2020 года]".

"Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших в сравнении с периодом ежедневных антирекордов. Но завершение локдауна – не конец борьбы с COVID-19. Продолжайте придерживаться правил безопасности, носите маски, дезинфицируйте руки, держите дистанцию, а при наличии симптомов – обращайтесь к семейному врачу. Сегодня мне очень часто желали крепкого здоровья (президент сегодня отмечает 43-летие. – "ГОРДОН"). Я же хочу пожелать здоровья всем вам, дорогие граждане Украины. Всем хорошего иммунитета и 36,6", – подытожил Зеленский. 

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2739125553004470/

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Сейчас, согласно сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го. Кабмин планирует вернуть так называемый адаптивный карантин. Если эти изменения одобрят, ограничения начнут действовать через неделю после принятия решения, сообщал Шмыгаль. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 25 января в Украине подтвердили 1,194 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 2516 – за последние сутки. С начала эпидемии умерло 21 924 пациента с COVID-19, выздоровело 953 297 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, карантин, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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