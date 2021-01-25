В случае принятия решения о возвращении к адаптивному карантину изменения вступят в силу через семь дней – Шмыгаль

Жесткий "карантин зимних каникул" был эффективным мероприятием, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям Фото: kmu.gov.ua

Украина вернется к адаптивному карантину, ожидает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он заявил во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским 25 января, сообщила пресс-служба главы государства.

Шмыгаль сказал, что сейчас в Украине болеет коронавирусной инфекцией 235,7 тыс. человек, 18,6 тыс. из них находятся в клиниках.

Всего, по его словам, в больницах для больных COVID-19 подготовлено 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены подачей кислорода.

"Показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к "зеленым", "желтым", "оранжевым" и "красным" зонам", – сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что изменения в случае их одобрения вступят в силу через семь дней после соответствующего решения.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Сейчас, согласно сообщению Шмыгаля, в Украине снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.